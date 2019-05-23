〈中部〉《台中》鐵路高架化5新站 連iBike都沒有

2019-05-23

〔記者張菁雅／台中報導〕市長盧秀燕選前提出「交通任意門」政見，民進黨市議員江肇國、曾朝榮、周永鴻等人卻於廿一日質詢指出，台中鐵路高架化新設五座車站，連一座iBike站都沒有，且公車路線少，站牌距離遠，轉乘不便，「交通任意門」根本是一場騙局。

議員：盧上任後 對新路網沒有計畫

江肇國表示，台中鐵路高架化去年十月全線通車，除既有五座車站，還新設栗林、頭家厝、松竹、精武、五權站等共十站，未來每十分鐘一班列車，成為重要的通勤工具，因此，前市府預計在每座車站規劃轉乘公車路線，但盧秀燕上任後，卻完全沒有計畫。

公車轉乘 得徒步300公尺到公車站

周永鴻、曾朝榮也說，與栗林站、頭家厝、松竹站最近的公車站，距離一百五十公尺至三百公尺，轉乘相當不便，江肇國更質疑說，盧秀燕上任已五個月，交通政策不能只是紙上談兵，市府應該強化各站的轉乘服務，發揮最大效益。

交通局長：不少新闢路線 陸續籌備

交通局長葉昭甫表示，新闢接駁公車路線依照規劃將陸續上路，包括99路公車延伸至精武站，潭子站920路公車今年一月通車，松竹站北屯行政大樓至大坑九號步道、五權站五權車站至一江橋等兩條新闢公車路線，將於近期通車，栗林站等多條新闢路線也在籌備中，他強調，因今年預算僅編列iBike站營運經費，未編列新站建置經費，新市府將爭取明年預算，推動iBike2.0倍增計畫，以火車站及捷運站為優先，增加站點密度及服務涵蓋率。

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