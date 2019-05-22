〈南部〉台南紀念巴克禮170歲冥誕 復刻百年前「阿美轎」

2019-05-22

〔記者劉婉君／台南報導〕蘇格蘭牧師巴克禮於一八七五年來台後，在台奉獻六十年期間，設立台灣第一所西式大學、創辦台灣第一份報紙，為了紀念巴克禮一百七十週年生日，台灣教會公報社推出「Tòe巴克禮pha-pha-走」（台語指跟著巴克禮到處走）交通特展，復刻百年前的「阿美轎」（時稱番仔轎），邀民眾一起跟著巴克禮穿越時空，感受百年前的台灣交通風情。

「Tòe巴克禮pha-pha-走」交通特展，根據百年前「台灣教會公報」刊登由巴克禮親筆所寫的遊記內容規劃，並依國家圖書館提供的歷史照片，打造出當年巴克禮到東部地區時搭乘的「阿美轎」，展出期間也提供限額體驗時段，讓民眾登上轎子，感受一下百年前山區交通的艱難。

而巴克禮也曾寫下環台旅行時在牛車上過夜的情景，社方因而向七股區三股國小借來一輛牛車，在台灣教會公報社前展示，牛車上還有車主蔡國賓安置的「探更寮」，則是早期養殖人家夜間巡視魚塭的臨時過夜之處。

另外，一樓落地窗玻璃及二樓還有大型玻璃貼展示的鵝鑾鼻燈塔、各式船隻、桌上型展板重現的復古火車等，從巴克禮的遊記，可得知一八九一年，香港官府即強制雇主必須讓勞工「做六休一」。

台灣教會公報社社長方嵐亭表示，「Tòe巴克禮pha-pha-走」交通特展自五月廿四日至七月十二日展出，開展日為巴克禮試印第一張報紙成功的日子，閉展日則是台灣第一份報紙發行的日子，五月廿五日、六月八日、六月廿二日、七月六日上午十一時有免費乘轎體驗，每日限額卅名。

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