〈南部〉台南強降雨稻作倒伏 初估194公頃受損

2019-05-22

〔記者王涵平、吳俊鋒、洪瑞琴／台南報導〕五二○強降雨造成南市一期稻作多處傳出倒伏，有些田區甚至出現稻作幾乎全趴場景，農民表示，目前正值結穗期，產量與品質都會受到影響，擔心這期收成血本無歸。市府初步統計，水稻倒伏受害面積約一百九十四公頃，損害程度六％；另西瓜及洋香瓜農民均已收成近九成，災損情形較小，各區公所尚在勘查辦理中，受害程度有達到廿％以上者，會依農業天然災害救助辦法第五條等規定辦理現金救助。

正值結穗期 影響產量與品質

市長黃偉哲昨日主持市政會議時表示，這兩天強降雨，台南雖然累積雨量不大，但面對汛期到來以及接下來可能發生的颱風，要求市府團隊要「禦敵從嚴，超前部署」，向民眾宣導實用的防災知識。

再過15天可收割 農民憂收成減

一場雷雨之後，不少農民昨日至田區巡視，發現稻作出現倒伏，因目前正值結穗期，有些再過約十五天就可收割，農民擔憂收成減少，品質也變得較差，如果稻穗泡在水中也會發芽，尤其去年每分地稻米收成約在一千五百台斤，今年因暖冬影響、稻熱病普遍發生，恐怕連八百台斤都收不到。

農業局則指出，今年台南一期水稻種植面積一萬四千公頃左右，主產區為後壁三千四百公頃、柳營一千四百九十五公頃、白河一千四百公頃、官田一千二百廿四公頃、六甲一千零九十四公頃等地區；目前水稻倒伏情形在後壁區、柳營區、白河區、東山區、善化區等都有。

各區公所正勘查農損情形

另西瓜及洋香瓜災損情形，各區公所尚在勘查辦理。南市一期作西瓜栽培面積約七百九十八公頃，其中以安定區一百五十三公頃、麻豆區一百卅四公頃、善化區一百廿六公頃為主，農民已採收九成；南市一期作洋香瓜栽培面積約四百五十五公頃，其中以後壁區七十一公頃、東山區五十九公頃、白河區四十六公頃為主，農民已採收八到九成。

另歸仁圓環榕樹染病 搶救中

此外，歸仁區中山路圓環內有四株中型榕樹，之前在十字對稱的方位上分別栽種，是南關線知名的綠色地標；但靠近美學館的一株因感染褐根病，「底盤」不穩，且連日降雨，發生傾倒，區公所邀請園藝專家會診，將全力搶救。

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