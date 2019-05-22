〈南部〉屏東縣創意小綠人 議員轟「嘩眾取寵」

2019-05-22

〔記者李立法／屏東報導〕屏東縣警局去年推出的創意小綠人號誌燈，造型從求婚版進階到懷孕生子，希望能「吸引」民眾樂於遵守交通號誌，別具巧思的設計，連國外媒體也爭相報導，縣議員曾義雄昨卻在議會質詢時批評該號誌設計是「嘩眾取寵」，恐衍生國賠爭議。

指號誌恐衍生國賠爭議

屏東縣長潘孟安去年為全國首創的小綠人進化版號誌主持啟用儀式，對縣警局這項創意十分稱讚，讓過馬路變得浪漫又有樂趣，民眾遵守號誌的意願也會跟著提高；英國《BBC》、《每日電訊報》、《倫敦旗幟晚報》 及《新加坡海峽時報》等外國媒體也相繼報導，台灣創意小綠人一度紅到國外去。

不過，縣議員曾義雄卻對這樣的設計不以為然，指交通部曾對屏東縣自行發明的小綠人號誌很有意見，認為交通號誌全國應該要有一致性，否則恐怕會產生辨識上的問題。

曾義雄認為，交通號誌應簡單明確，若有騎士闖紅燈，以考駕照時沒看過創意小綠人號誌為由拒罰，恐衍生執法爭議，假如有民眾過馬路時被標新立異號誌吸引而分心，導致發生車禍，也會有國賠問題，他要求警方收回這種有製造危險疑慮的動畫版紅綠燈。

縣警局指不致有辯識問題

縣警局表示，進階版小綠人與行之有年的傳統小綠人差異性不大，不致於會有辨識問題，全縣有六十處路口設置這類型紅綠燈，有助於提醒及加深民眾遵守交通號誌觀念。

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