〈南部〉換購電動機車 台東最高補助4萬

2019-05-22

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣民購電動機車，最高補助四萬元，在未設排富等資格限制下，補助額度是各縣市中最高，加上知名電動機車品牌今年起在台東設充電站，民眾申請熱度較往年高，才開放申請兩個月，就已一百四十二輛，創下歷年新高。台東縣環保局提醒，今年最高四萬元的補助限量四百輛，有意申請者盡速辦理。

限量400輛 開放申請兩個月已142輛

環保局表示，在經濟部工業局、花東地區永續發展基金、行政院環保署及縣環保局加碼補助經費下，汰換二行程機車，購入電動機車最高補助四萬元，是縣內歷年最高的電動機車補助額度，經過多年推廣，民眾購買意願逐年提高，去年補助三萬七千八百元，四百個名額在八個月內就告額滿，今年申請期限雖到年底，才開放兩個月已申請一百四十二輛。

環局廣設充電站 民眾申購踴躍

空氣噪音防制科長張嘉智表示，環保局近年努力在各地設置充電站，今年起電動機車廠商Gogoro首度在縣內設置電池交換站，光陽機車也建置多處IONEX車能網，加上廠商大打價格戰，使民眾購買、騎乘電動機車的意願大幅提高，申請購買者相當踴躍。

日前傳出經濟部工業局一萬元補助申請無預警關閉，一度造成準車主及經銷商恐慌，張嘉智說，經濟部已挪用一﹒七億元，補助民眾購車經費，預計可再補助一萬七千四百六十輛電動機車。

張嘉智提醒，花東基金兩萬元補助，今年已是第二期最後一年，環保局已提出第三期為期四年的申請，是否通過仍待中央核定，而今年限額四百輛、最高四萬元補助的若提前額滿，有意購買的民眾，仍有經濟部工業局及環保署的補助。

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