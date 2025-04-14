週二日夜溫差大！各地晴到多雲 東部有零星雨

週二各地大致晴到多雲，早晚偏涼、日夜溫差大，提醒民眾早出晚歸留意保暖。（資料照）

2025/04/14 22:59

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕明（15）日天氣與今天類似，各地大多晴朗穩定，但東北季風稍增強，北部及東北部氣溫略降，東半部及恆春半島偶有局部短暫雨。清晨至夜間易受輻射冷卻影響，各地日夜溫差大，早晚偏涼，外出建議適時增添衣物。

中央氣象署預報，週二各地降雨機率普遍偏低，東半部及恆春半島雲量較多，有零星降雨的機會，雨勢不明顯。其他地區則為穩定的晴到多雲天氣，澎湖、金門、馬祖地區亦為晴時多雲，整體天氣穩定。

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氣溫方面，週二白天北部高溫略降至25至27度，東部約25至26度，中南部高溫則可達30度左右，體感仍偏暖；清晨及夜間低溫普遍落在16至18度之間，局部地區因輻射冷卻影響，溫度可能更低，日夜溫差明顯。

氣象署提醒，週二東北風增強，彰化至桃園、新北沿海、恆春半島及澎湖局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意。

天氣風險公司指出，週一至週四全台大氣環境穩定，水氣偏少，多為晴到多雲天氣，降雨機率低。週二東北風稍增，使高溫略降，北部與東部約26至29度，中南部可達27至31度，局部內陸高溫甚至可能上看32至34度。夜間因晴朗輻射冷卻影響，低溫可降至15至20度，清晨空曠或近山區域更為明顯，提醒民眾早出晚歸需留意保暖。

紫外線方面，週二各地除花蓮縣外，皆為「高量級」至「過量級」，外出須注意防曬。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，週二東北季風稍增強，東北風挾帶境外污染物影響臺灣。清晨西半部風速弱，污染物易累積，午後光化作用使臭氧濃度上升。宜蘭、花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

氣溫方面，週二北台灣高溫略降至25至27度，南部可達30度左右，白天感受溫暖微熱。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線方面，週二各地除花蓮縣外，皆為「高量級」至「過量級」，外出須注意防曬。

週二西半部受境外污染物與靜風影響，空氣品質為「橘色提醒」等級，民眾外出請注意防護。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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