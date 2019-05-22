〈南部〉無處可派 屏縣國中小儲備校長達38人

2019-05-22

〔記者羅欣貞、李立法／屏東報導〕公教年金改革後，影響國中小校長退休意願，儲備校長陷入無處可派困境，目前屏東縣教育處就有三十八位儲備校長實習，其中十多人到八月就滿兩年，造成今年國中小校長考試停辦，引起議員注意，認為突然停辦不公平；縣府教育處說，將在今年校長遴派作業結束後，對明年是否恢復校長考試進行整體評估。

校長考試停辦 議員關切

屏縣前年有十多位國中小校長退休，但去年只有兩人，經全縣校長遴選結果，共派出三位新校長，其餘三十八位儲備校長一直在教育處實習至今，人數創新高，於是今年一月就停辦儲備校長考試。

明年是否辦理 還要評估

儲備校長考試停辦，以及三十餘位校長教育處實習，引起縣議員關心，認為貿然停招，對許多準備了一年的報考者並不公平，也認為儲備校長們在原規定實習滿一年後，即應該歸建回校，以免學校人力不足。

屏東縣教育處副處長楊英雪表示，因為考量儲備校長人數已足夠，今年初才未辦理考試，預計今年（一○八學年）國中校長有三人退休、一人離職，國小校長預計將有七校出缺，在六月下旬完成國中小校長遴派作業後，教育處會視結果並盤點明年退休校長員額，對明年是否再辦校長考試進行整體評估。

年改效應 退休人數減少

楊英雪強調，儲備校長到教育處實習，主要是希望校長們將來都能熟悉教育行政作業，加強相關歷練，部分校長也會派至教育部專案計畫、實驗學校所設教學中心擔任執行祕書，實習期滿欲回原校任教或參加教師介聘至他校者，教育處也會尊重其意願，今年校長遴派完成後，針對未派出的儲備校長，將妥善就其專長安排去處。

有校長私下分析，前年退休人數十多人，去年只有兩人，今年也不算多，最大原因還是因為年金改革，如果退休，每月可能少領二、三萬，不如繼續留下來再觀望幾年。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法