〈台北都會〉《金門縣府購地興建》中和閒置3眷村 將闢停車場

2019-05-22

〔記者翁聿煌／新北報導〕金門縣政府在五十多年前，於目前新北市中和區購買多處土地興建眷村，供旅台的金門籍榮民榮眷居住；歷經時代變遷，多數眷村已人去屋空，立委江永昌、市議員張維倩向金門縣政府爭取後已獲得同意，要將公有地活化運用開闢停車場，預期三處空間共約四千四百坪，可容納三六五輛汽車，紓解中和區南勢角和員山一帶，停車位嚴重不足的問題。

眷村荒置 金門縣府同意活化

江永昌指出，一九六二至一九六七年左右，兩岸仍處於戰爭狀態，金門縣實施軍政一元化，當時的金門戰地政務委員會於台北縣中和鄉購置「復興新村」、「太湖新莊」、「太武山莊」、「浯江新村」、「九如新村」等土地安置榮民榮眷，後來只有「復興新村」改建為大樓型的集合住宅「金門新村」，二○一四年將其他四個眷村的住戶一併安置於此，四個眷村在「人去屋空」後，長期閒置至今。

3處空間4400坪 劃設365汽車位

江永昌說，位於華新街口的「太湖新莊」尤其重要，位居南勢角鬧區，地狹人稠、交通壅塞，停車空間嚴重不足，也缺乏公園綠地休憩，不宜再興建大型住宅。他日前邀集金門縣政府及相關單位會勘，盼拆除老舊建物後將公有地活化利用，獲得金門縣府支持。

他指出，這四塊土地中，除了「九如新村」有古蹟議題可能需要保留之外，位於民有街五十五號的「太武山莊」大部分土地（約可停放二四○輛汽車）、興南路二段廿六號「太湖新莊」（約可停八十六輛），以及圓通路一四五巷十號「浯江新村」（約可停卅九輛），三處共約一萬四五六○平方公尺（約四千四百坪），初步評估，約可劃設三六五個汽車停車位。

江永昌、張維倩表示，感謝金門縣政府支持、同意活化土地，不但改善南勢角、員山地區的停車困擾，也可為金門縣政府帶來租金收益，共創雙贏。

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