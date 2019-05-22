〈北部〉迎接花季 觀音蓮花園休閒農業區竣工

2019-05-22

〔記者謝武雄／桃園報導〕觀音蓮花園休閒農業區是桃園市第一個獲農委會核准的休閒農業區，市府投入三一二八萬元，在新華路空地興建蓮花意象休憩空間，昨天竣工，將於蓮花季開幕，由蓮花園休閒農業區發展協會進駐蓮花故事館提供服務，透過串聯周邊休閒農場，成為該休閒農業區的中心點。今年蓮花季可望於六月下旬或七月初起跑。

將於蓮花季開幕迎賓

市長鄭文燦出席竣工典禮時表示，蓮花季已舉辦廿餘年，近三年擴大活動規模，也將活動時間從兩個月延長為半年，並將蓮花季活動年輕化，吸引更多年輕遊客、情侶、家庭前來；其次是走向地方節慶化，讓活動更豐富；最後是配合休閒農業區，開發更多休閒農場、民宿，提供更多美食服務。

鄭文燦說，市府將蓮花園休閒農業區以農業博覽會的精神，打造入口意象，入口打造廣場、表演空間、停車場及廁所等；蓮花園的設計也採用木棧道，方便導覽並讓民眾更接近蓮花。另，蓮花季周邊地區也會投入「觀音區周邊埤塘串聯工程」，結合埤塘特色生態。

鄭文燦表示，蓮花園休閒農業區周邊道路會由觀音區公所養護，整個休閒農業區不只有蓮花，未來會打造第二品牌如南瓜節等相關活動，市府正就觀音蓮花、大溪茶花、大園彩芋、楊梅仙草等，發展一區一花卉特色。

會再種1.7公頃蓮花吸客

農業局長郭承泉表示，這項工程以田園城市意象為設計理念，打造包括蓮花故事館、賞蓮步道、休憩涼亭、四十二個汽車停車位、兩個無障礙汽車停車位、植栽綠美化、標示解說設施及衛生設施等，步道周邊會再種植一．七公頃蓮花，以吸引更多遊客。

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