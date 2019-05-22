〈北部〉《桃園》豪雨農損 蘇貞昌：最快最寬最優補助

2019-05-22

〔記者許倬勛／桃園報導〕桃園市連日來受外海劇烈對流移入影響，瞬間強降雨無法宣洩，農業損失面積達九十六．六三公頃，其中新屋區就達四十餘公頃，以哈密瓜、西瓜、香瓜為大宗。行政院長蘇貞昌昨在市長鄭文燦陪同下，前往新屋、觀音區勘災，蘇揆強調，政府會以「最快、最寬、最優」方式補助，讓農民不致血本無歸，攜手度過難關。

逾96公頃受災 新屋最多

「只差十多天就要收成了！」新屋瓜農莊育來說，今年哈密瓜品質好，果形渾圓飽滿、網紋均勻，可望賣出好價錢；豈料天公不作美，一場大雨讓三甲多的瓜果泡在水中，幾乎全部腐壞，粗估損失一二○萬元，血本無歸。

蘇貞昌昨穿著雨鞋走入瓜田勘災，他認真端詳受損瓜果，頻說：「實在太可惜了，這麼漂亮的水果！」蘇揆強調，強降雨狂轟全台，各地農損頻傳，農友們欲哭無淚，政府會以「最快、最寬、最優」方式補助，也懇託全國人民購買台灣瓜果，一起增加農民收益。

3種瓜果泡湯 西瓜最慘

市府農業局統計，目前各公所通報農業損失面積達九十六．六三公頃，農損作物以西瓜災損最為嚴重，受害面積達四十九．四三公頃，其中觀音區種植面積卅公頃、新屋區十二公頃、蘆竹區四．六三公頃、楊梅區一．五公頃；其次為哈密瓜十一．一五公頃，集中在新屋區、面積達十公頃，楊梅區○．一五公頃。

3區納救助 提報至29日

鄭文燦表示，西瓜、哈密瓜、香瓜等傍地而生的作物，遇泡水容易腐壞，農委會於十九日公告觀音區、新屋區、楊梅區為現金救助地區，哈密瓜、香瓜每公頃救助金七萬五千元、西瓜每公頃六萬元，且考量出現延遲性災害，農民可延至廿九日提報農損。

農會另補助 市府擬加碼

此外，農民也可向各地農會申請有機質肥料每公頃一萬兩千元，微生物肥料及生物防治資材每公頃各五千元補助；市府也研擬以特別救濟金加碼補助額度，協助農民度過難關。

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