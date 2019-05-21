〈台北都會〉《今年僅有22人報名》擬二招解套 北市影視音學校再惹議

2019-05-21

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲第一任時主要政績，創立台北市影視音實驗教育機構（Taipei Media School，簡稱ＴＭＳ），創校時造成轟動，前兩年都吸引百人報名，卻陸續爆發爭議，第三年只剩卅三人註冊，今年招生本月十五日報名截止，僅剩廿二人報名，台北市議員吳世正昨天發現，學校已截止報名，卻打算再開放第二階段解套，並聲稱過去都是這樣，吳質疑難道學校可以私相授受，直呼：「哪有辦教育這樣辦的！」

前兩年百人報名 第三年僅剩33人註冊

ＴＭＳ辦學部主任林睿育表示，每年招生都有預留名額二招，也會採滾動式招生，今年五月十五日截止的報名屬預招，正式招生六月才開始。至於議員質疑簡章上並未寫分兩階段，林坦言，學校須改進，在議員提醒後，承諾一週內將公布第二階段招生內容。

辦學部主任︰每年都預留名額辦二招

ＴＭＳ打破傳統教育，採小班制授課，更標榜師資來自影視音業界人才，創校時造成轟動，首屆釋出四十一個名額，凡有國中畢業資格便能就讀，吸引超過百人報名；第二屆招生時，調整課程與招生增添彈性，釋出四十一個名額，吸引一○六人報名、錄取四十三人，第三屆也釋出四十一個名額，有七十九人報名，最後卻只有卅三人註冊。

辦學爭議連連 好老師留不住

ＴＭＳ開辦以來爭議連連，民進黨秘書長羅文嘉的女兒念不到一學期就出走，直指該校不符合他們的標準；議員李慶鋒去年質詢時，指學生、家長反映無課桌椅，一年多仍未改善，家長向校方反映課程課綱，卻遭嗆「不然你來開課啊」。

近日又爆出辦學部新主任林睿育調整更改辦學主軸、取消自主計畫學分限制，家長分兩派意見，學校卻無法有效溝通，不少老師對學校提出需要改進的意見，也得不到回應因此求去，好老師都留不住，主管機關教育局因此決定提前一年訪視。

ＴＭＳ一○八學年度招生簡章的報名規定事項中載明「一、報名截止日期：即日起至一○八年五月十五日（三）下午五時止。二、報名方式：一律採網路報名。」

吳世正︰簡章沒寫兩階段 透明何在

但吳世正發現，報名截止後，登記報名的人數只有廿二人，根本不足額，學校卻聲稱以往招生就分成兩階段，第一階段會錄取四十一個名額內的一半，第二階段也錄取一半，但吳世正質疑，ＴＭＳ至今已招生第四年，外界卻不知有此程序，簡章也完全沒寫招生分為兩階段，柯市府標榜的公開透明在哪？等於行政人員手上有廿個名額可以隨時給人家！

吳世正質疑，過去招生有上百人報名，不知校方所稱過去兩階段是否為真，令人懷疑是否因這次報名人數較少，才會分兩階段；他要求學校在一週內公告要再辦第二階段招生，將消息對外公開，不准有私相授受的情形。吳世正直呼：「哪有辦教育這樣辦的！」

簡舒培︰家長投訴不斷 實在丟臉

議員簡舒培表示，影視音學校招生到現在風波不斷，應是初步規劃不切實際，怎會到了現在已經第四屆招生，狀況還如此不清不楚？也一直聽說學生、家長對外投訴，實在是丟市府的臉。

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