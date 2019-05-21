〈北部〉暖冬減產 東方美人茶品質更好

2019-05-21

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣的東方美人茶遠近馳名，但今年受暖冬影響，茶心數量較往年銳減約三分之一，大幅衝擊今年春、夏茶的產量，令茶農十分憂心，所幸也拜氣候所賜，小綠葉蟬活動力充足，著涎成效佳，預計品質將更為提升。苗栗縣政府農業處表示，茶葉並未列入農業天然災害救助項目中，但會視受損情況協助申請肥料經費補貼等。

苗栗地形多山丘，氣候潮濕溫暖，適合種植東方美人茶，全縣茶園種植面積約兩百九十公頃，又以頭份市、三灣鄉、銅鑼鄉為主要產地，苗栗縣政府每年皆定期舉辦茶葉評鑑，除確保茶葉品質，並拓展行銷通路。

嫩芽生長受影響 量減三分之一

但今年氣候炎熱衝擊茶樹生長，三灣鄉農會理事長廖盛榮表示，製成茶葉的關鍵樹枝嫩芽「茶心」受氣候衝擊無法順利生長，產量較往年銳減三分之一，且茶葉不屬於農業天然災害補助項目，讓許多茶農憂心今年恐損失慘重。

小綠葉蟬活動力佳 著涎效果好

雖然產量減少，但由於潮濕溫暖環境利於小綠葉蟬生長，活動力更佳，因此今年啃咬茶芽的著涎成果卓著，預期品質會更為提高，但也由於量少、質高，再加上人工採摘等開銷大，廖盛榮認為，今年的東方美人茶的市場價格將略為提高。

苗縣府農業處農務科長徐春良表示，茶葉除非大規模枯死，才會列入災損補助，若是產量減少則較難具體評估，農業處已追蹤去年底至今年初的縣內茶葉生長情況，尚未收到災損通報；而目前正進入產季，農業處也會派員了解各茶園受氣候衝擊程度，或可協助向中央申請肥料補助等，降低茶農成本支出。

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