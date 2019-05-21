〈北部〉創稅多補助少 徐耀昌怪財劃法

2019-05-21

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣議員韓茂賢昨天總質詢，指苗栗人很會創造稅基，創稅能力是南投縣的三倍、彰化縣的一點五至二倍，但近五年來平均上繳三百五十億稅款，中央分給苗栗的額度，卻比別人少，質疑「苗栗人是次等公民，還是不會叫的小孩沒有糖吃？」苗栗縣長徐耀昌回應，苗栗縣財政困窘是財政收支劃分法長期不合理的結果。

議員指中央補助不公

韓茂賢昨天以「苗栗人是次等國民？還是不會叫的小孩沒糖吃？」為題總質詢，他表示，南投縣人口比苗栗縣少五萬多人，二○一四年到二○一八年每年上繳中央的稅額不到苗栗縣三分之一，但同期獲得統籌分配款比苗栗縣多五到七億元，更離譜的一般性補助多十六到二十億元。

彰化縣人口則是苗栗縣二點三倍，二○一四年到二○一八年的上繳稅額，最多也只有苗栗縣一點四多倍，但是中央統籌分配款卻多苗栗二倍，一般性補助款則多一點七到二倍。

韓茂賢強調，苗栗人很會創造稅基，創稅能力是南投人三倍，彰化人一點五到二倍，上繳了這麼多稅款，而中央分給苗栗縣的額度，卻比其他縣市少，且目前苗栗縣財政窘困，這樣的分配結果，實在讓人很心酸。

徐耀昌回應，苗栗縣財政困窘是財政收支劃分法長期不合理的結果，已多次透過縣籍立委建議中央修法，但苗栗縣立委人數遠少於六都，連舉手舉腳表決都輸人。

盼總統候選人支持修法

徐耀昌建議，由議員及縣府提案，下屆總統大選，不分黨派，如果同意修改財政收支劃分法，且大力支持苗栗分配稅額的總統候選人，苗栗人就全力支持。

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