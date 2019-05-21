〈中部〉《台中》豪雨強灌6小時 12災情45人遭水劫

2019-05-21

〔記者張菁雅、蘇孟娟、楊政郡、陳建志、張軒哲／台中報導〕台中市廿日自上午十時至下午二時下起豪雨，最大瞬間雨量達八十六毫米，多處地下道及道路因積水而封閉，還有車輛受困，總計全市共有十二件災情，造成四十五人受傷或受困。在雨勢停歇、積水退去後，封閉的地下道及道路在傍晚都已開放通行。

台中驚恐 豪雨像用倒的

台中氣象站主任柯俊賢指出，受鋒面影響，台中昨天自上午十時到下午二時雨勢最大，最大瞬間雨量出現在上午十一時五十四分到十二時五十四分，降雨達八十六毫米；下午二時過後雨勢趨緩，但台中市自上午八時到下午二時共降下一七四．五毫米的雨量，三小時內降雨逾一百毫米，已是「豪雨」等級。

柯俊賢指出，期間累積雨量最高在北區，達一七四．五毫米，北屯區一六○毫米，潭子區也達一四○毫米。昨日這波豪雨的一小時降雨量約是排近廿年來第十三名，至於日降雨量若扣除颱風季帶來的雨勢，單以梅雨季來看，應是排第五大。

3地下道積水難排 車受困

由於雨勢又大又急，太原路地下道、正義街地下道、國光路地下道都因來不及排水而積水，正義街地下道與國光路地下道都有車輛受困，有車子差點滅頂，駕駛人爬出車頂，棄車離開現場。

麻園頭溪、綠川、筏子溪水位均上漲，西區向上南橋一度封橋，南屯交流道下涵洞五權西路往工業區方向也因積水過深，一輛汽車拋錨，道路無法通行。

1民宅遭大排暴漲 沖破後門

大甲區中山路一處民宅屋後大排水溝暴漲，洪水沖破廚房後門，水淹及膝，屋主受困屋內，被消防隊員涉水救出。潭子區雅豐街一度積水過深，暫時封閉通行。石岡區九房里山下巷豪雨導致零星土石坍方，區公所緊急請廠商清理。

中橫便道多處路段崩塌中斷，公路總局第二區養護工程處谷關工務段出動兩組大型機具進行搶修，預計廿五日才能搶通恢復開放通行。

另外，大里區西村路一巷、四十三巷與立仁三路、太平區光興路九十一巷民宅都淹水，烏日區中興大排堤防被沖垮，導致周邊工廠淹水。

1人遭掉落電線擊中 命危

根據消防局統計，全市共有十二件災情，造成四十五人受傷或受困，消防局已將所有受困人員救出，其中一人疑遭掉落電線擊中，緊急送醫後已恢復生命跡象。市長盧秀燕昨天下午緊急取消原訂行程，接連到各地視察災情。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法