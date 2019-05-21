〈中部〉埔里欠大債 潛藏債務高達3.1億

2019-05-21

〔記者佟振國／南投報導〕埔里「欠大債」？南投縣埔里鎮公所財政狀況不佳，昨成鎮代會質詢焦點，鎮代引用南投審計室資料，指公所潛藏債務已高達三億九千多萬元，雖然財政課解釋是三億一千萬元，但仍是沉重負擔，尤其佔比例最大的九二一震災溢領補助款一億五千萬元，公所必須每年償還衛福部三百萬，等於要還五十年。

鎮代引審計室資料 財政課說明

鎮代會副主席潘英輝、鎮代曾秀月等人昨日質詢公所的財政狀況，認為埔里不僅無法發大財，甚至已債台高築，曾秀月表示，鎮長廖志城上任首次定期會的施政報告，即見多次「財政拮据」等字眼，與前鎮長周義雄卸任前於各里召開說明會，強調公所公共債務是零，帳面超漂亮，為什麼公所還是喊沒錢。

公所財政課長馮玉芬解釋公共債務是不包括潛藏負債，曾秀月則引用審計室的資料，指公所的潛藏負債已經高達三億九千萬元，難道都可以視而不見、欠債不還。

921溢領款 50年還一億五千萬元

馮玉芬指出，經仔細核算是三億一千萬元，其中佔比最大的就是九二一震災期間溢領補助款一億五千萬元，衛福部堅持追討，經長達十四年的協調，前年衛福部同意公所分五十年償還，每年還三百萬元，目前公所已還二次，還有四十八年。

停四8200萬元 要分28年償還

至於仁愛路停四立體停車場，由於一至三樓變更為商場，不符停車目的，遭交通部追回補助款八千二百萬元，上週交通部也同意公所比照前項債務處理模式，每年還三百萬，也要還廿八年。

公共建設8千萬 鎮代要工程細目

潘英輝更質疑，公所財政已經快斷氣了，為何去年度還要追加預算辦理公共建設及設施費分別高達六千萬元及二千萬元，也遭審計室糾正違反預算法。

馮玉芬則解釋工務課根據各里提報工程需求，由財政課盡力籌措財源，包括透過地方稅收等財源挹注，潘英輝則是要求公所提出這八千萬元的工程細目書面資料，了解其中是否有浮濫等情形。

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