〈中部〉補助國中小裝冷氣 嘉市議會聯審過關

2019-05-21

經費 2.3億刪為2.1億

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市議會各審查委員會聯席審查會議，昨熱烈討論市府「補助國中小教室裝設冷氣」追加預算案，總經費二億三千六百七十一萬一千元，質疑市府所提冷氣機每台四萬八、新風換氣系統四萬六的單價過高，各刪減為每台四萬元、三萬五千元，電費則比照營養午餐只補助弱勢學童，審議結果，刪減為經費約二億一千萬元，全案待大會三讀通過，市府發包趕工，部分學校可望九月底就可啟用。

市府教育處長葉國樑說，新風換氣系統是可抽換出教室內二氧化碳，將戶外空氣過濾後送進教室內，除裝冷氣機、新風換氣系統，還進行各校的電力系統改善工程。

議員蔡榮豐質詢市長黃敏惠要如何將本案經費花到最大效用？黃答詢，由各校盤點電力系統及進行改善，如嘉義國中包含冷氣、裝設共花約四萬元，因此未來將採最有利標，不只買冷氣設備，還有往後維修服務。

聯審會議上，先由嘉義國中校長范貴玉、大業國中校長李森源說明裝設冷氣費用，及班級裝有讀卡機插入儲值卡後使用冷氣等情形。

嘉大附小也納補助

議員李忠曆認為，嘉義大學附設實驗國小隸屬教育部，如果嘉大附小納入補助，市內私立學校也應納入；議員黃露慧則主張，嘉大附小的學生也是嘉市的孩子，不應被排除；議員蔡榮豐、吳上明提議，將嘉大附小冷氣預算保留科目；聯審會主席張秀華決由在場議員舉手表決，同意通過預算的十票、贊成保留預算的六票，結果是納入嘉大附小。

電費只補助弱勢學童

電費補助部分，市府原編六百七十一萬一千元，補助每名學生電費，聯審會審查結果刪減三百萬元，比照營養午餐只補助弱勢學童。

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