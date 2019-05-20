〈南部〉屏東收容所改造 毛小孩認養率居冠

2019-05-20

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣公立收容所過去曾經一年安樂死六千餘隻流浪犬，遭動保團體批評，屏東縣政府去年為公立收容所引入民間資源，成功提升屏`縣的「毛小孩」認養率，今年二月認養率達百分之七十九，居全台之冠。

隘寮營區設收容所 今辦說明會

屏東縣政府並計劃投入一﹒五億元，在隘寮營區設立屏東縣多功能動物收容所，預定今天於麟洛鄉公所舉辦說明會。縣府農業處副處長鄭永裕表示，隘寮營區收容所預計可收容五百隻犬貓，最快今年底可動工，未來朝委外、多角化經營，並扮演著生命教育角色，打造友善動物的環境。

愛狗人協會經營 改善環境

屏東縣愛狗人協會理事長顏杏娟說，去年接手屏東收容所時，發現收容犬隻有超過九成健康狀況極差，不僅皮包骨、皮膚病等，整體收容環境也很差，該協會從場區環境改善，安排就醫及就按時餵食，每天規劃上、下午各兩個小時的「放風」時間，讓流浪犬貓擁有舒適的活動空間。

顏杏娟說，原本奄奄一息的八十三隻流浪犬貓，現在變得身強體壯，恢復應有的活潑可愛模樣，場區採透明化營運，並提供民眾使用園區內的美容空間，為自家「毛小孩」整理門面，大幅提升認養率。

顏杏娟說，民眾對收容中心有髒亂、惡臭、噪音等疑慮，但若看過現在的環境，很多疑慮都會迎刃而解，希望透過溝通，創造流浪動物與居民的雙贏。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法