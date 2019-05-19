〈北部〉宜蘭公幼抽籤熱門 錄取率僅7成

2019-05-19

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣一○八學年度公立幼兒園昨開放抽籤，招生名額一一五九人，但有一六三八人報名，錄取率約七成，出現僧多粥少情形。壯圍鄉古亭國小幼兒園錄取率更低到僅三成三，家長搶破頭。縣府表示，除積極配合中央推動私幼轉型準公共化政策，也將持續增加非營利幼兒園與國小附設幼兒園班級數，解決問題。

壯圍古亭國小附幼 錄取率僅3成3

宜蘭縣有四十五間國小附幼，招生名額一○七八人，有一五○七人報名，錄取率約七成一；另，有四間非營利幼兒園，招生名額八十一人，有一三一人報名，錄取率約六成二；由於僧多粥少，許多家長花時間排隊抽籤，也無法讓孩子入學。

壯圍鄉古亭國小附設幼兒園錄取率更低，招生名額二十五人，有七十五人報名，錄取率僅三成三，遠低於全縣平均值，家長直喊「讓孩子讀幼兒園比考大學還難」。

僧多粥少 家長喊比考大學還難

邱姓家長說，排隊排了五十分鐘，只抽到備取三十幾名，幼兒園錄取率低，尤其是兩到三歲的幼幼班，幾乎抽不到，名額多被弱勢生占滿，現在只能尋找學費較貴的私幼讓孩子入學，荷包一定會失血。

縣府統計，宜蘭縣公立幼兒園每月平均收費約兩千五百元，非營利幼兒園約三千五百元，私幼平均約八千四百元。縣府教育處指出，家長會選擇公幼，除考量學費，師資及環境也是重要因素，為解決公幼搶破頭情形，教育處積極配合中央推動私幼轉型「準公共化」政策，也持續增加非營利幼兒園與國小附設幼兒園班級數。

教育處表示，南澳金洋國小附幼一○八年度將開班，員山鄉大湖非營利幼兒園也會增設一班，一○九學年度，員山鄉清溝村跟壯圍鄉將陸續開設非營利幼兒園，南澳鄉武塔國小也會增設附設幼兒園。

古亭國小校長黃賜福說，學校因為重視幼兒教育，包含新建全縣首座學校型親子館，辦理親子節、幼兒直排輪課程及兒童電影節等多元學習活動，軟硬體設施逐步改善，廁所、教具全都更新，才會吸引家長報名入學。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法