〈北部〉公館垃圾汽化處理？ 鄉長：無污染才會推

2019-05-19

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉公所規劃引進高溫裂解汽化處理系統，處理鄉內清潔隊收運的垃圾，引發居民疑慮，批評是「披上華麗外衣的焚化爐」，且設置地點附近有不少住戶，恐有安全疑慮，認為鄉內產生垃圾量有限，無興建急迫性。鄉長曾美露表示，高溫裂解汽化處理系統，目前仍在構思階段，並未有向環保局等相關單位申請的實際動作。她並強調，除了與村民意見溝通，並只有在無污染、且通過環評與一切環保衛生條件下，鄉公所才會推動。

居民質疑「披華麗外衣的焚化爐」

鄉民指出，垃圾汽化爐並非解決垃圾問題的最新技術，且國內並無先例，加上汽化門檻極高，若無法符合燃燒氣溫、空氣量、垃圾含水率高標準要求，恐怕污染問題仍難以徹底解決。

鄉民舉曾設置多處汽化爐的日本為例，目前已經因高成本及高故障率而少有新設，且日本的資源回收分類、土地使用分區與汽化爐距離聚落的安全距離等標準，都是公館鄉目前無法達到的。

鄉民更質疑，高溫裂解汽化處理系統處理垃圾後的底渣該如何處理？且一旦在開礦村設置，而村落一旁有後龍溪流經，萬一發生污染地下水及後龍溪問題時，「該怎麼辦？」鄉民也提出，目前苗栗縣已在竹南鎮設有垃圾焚化爐，每日可處理五百公噸垃圾，而縣內每日產生垃圾量為兩百六十五噸，遑論公館鄉人口僅佔全縣百分之五，並無興建急迫性。

曾美露：仍在構思階段 還沒行動

曾美露昨天在規劃設置點的開礦村里民活動中心表示，因為鄉內垃圾送往竹南垃圾焚化廠，曾多次被退回，加上中國非洲豬瘟事件後廚餘量大增，她為解決垃圾與廚餘等處理問題，也絞盡腦汁，因緣際會認識擁有汽化技術廠商，雙方交流相關意見，她才提出相關構想。

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