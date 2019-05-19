〈中部〉《台中》林佳龍成立基金會 要讓台灣更好

2019-05-19

〔記者蘇金鳳／台中報導〕交通部長、前市長林佳龍十八日成立「台中市光合教育基金會」，他表示，要讓每個人都成光，並形成光網，為台灣遞光，讓台灣更好；現場陣容龐大，是否為下屆市長選舉做準備，林佳龍說：「自己未來的角色是開放」。

捐選舉補助款1239萬 林佳龍任董事

「台中市光合教育基金會」是由林佳龍捐助選舉補助款一二三九萬成立，由前中國醫藥大學校長李文華擔任董事長。請李文華擔任董事長，在於李是好友且剛好要退休，林佳龍則與前副市長張光瑤、閃靈樂團團長葉湘怡、前故宮院長林正儀等人擔任董事，前市府眾多官員也出席成立大會。

下屆市長備戰？ 林：未來角色開放

大陣仗舉行成立大會，是否代表林佳龍要為選下屆市長提前做準備？林佳龍受訪時表示，他從學生時代到現在，喜歡結合志同道合的人一起來讓社會、台灣更好，不管他的角色是什麼，做市長全力以赴，當部長也是如此。

林佳龍說：「未來角色是開放的」、「我是做事的人，不是想要去搶位子的人」，了解他的人，跟他做事雖辛苦，但很有成就感，在做有意義的事；而台灣政治及「我的角色」是什麼，「我是開放心態」，希望跟社會一起向前走。

成立光合基金會 發展「未來台灣」

林佳龍指出，二○一八年底卸下市長職務時，即承諾將選舉補助款一二三九萬全數回饋社會，並著手籌備「光合基金會」，盼做到社會共享資源；而光合基金會成立的初衷，不只期待自己成為光，更重要的是要持續為台灣遞出光，補助款會全數用於發展「未來台灣」遞光計畫。

林佳龍強調，遞光計畫也就是協助想要圓夢卻無資金的人，並將部分經費與募資平台flyingV合作，優先用於支持致力發現台灣問題、尋找解決方案，基金會將主動發掘有潛力的個人及團體，也接受遞案申請、第三方舉薦。

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