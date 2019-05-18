〈南部〉屏縣自水來普及率 水公司︰明年底達6成

2019-05-18

〔記者葉永騫、李立法／屏東報導〕前行政院長賴清德去年視察屏東縣時，曾宣示今年將把全國自水來普及率最低的屏東縣提高到六成，但縣府水利處長江國豐昨天面對議員質詢時表示，今年要達到六成確實有困難；自來水公司董事長魏明谷則承諾明年底達成。

縣議員陳揚表示，縣府致力推動接飲自來水，全縣自來水普及率從二○一四年的百分之四十七．七到去年的五十二．七，平均一年增加一個百分點左右，如何能達成前行政院長賴清德去年所宣示的目標，要在今年將全縣自水來普及率提高到六成。

縣府目前著重潮州、萬丹

江國豐說，全縣普及率每提高一個百分點，大概要有三千戶接飲自來水，要達到六成就必須有二萬戶左右，今年恐怕難以達成，縣府現階段將重點放在潮州鎮及萬丹鄉，希望能加快安裝自來水的腳步。

地下水豐沛 居民習慣鑿井

立委鍾佳濱表示，屏東縣是全國自來水普及率唯一低於八成的縣市，其中有八個鄉鎮未達一成，普及率偏低的主因是地下水豐沛，居民習慣鑿井用水，近年來推動裝設自來水，卻面臨水源不足及接管意願不高等困難，原住民部落每到枯水期就會出現缺水問題，他要求水公司成立屏東地區專責單位，提升裝設能量。

自來水公司董事長魏明谷承諾，明年底將把屏東縣自來水率及率提高到百分之六十，至於是否為屏東成立專責單位推動這項工作，則需要提交董事會討論。

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