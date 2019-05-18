〈北部〉宜縣去年逃逸移工476人 議員憂治安

2019-05-18

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣去年通報的逃逸外籍移工人數達四百七十六人；縣議員林棋山憂心，逃逸移工這麼多，若涉嫌司法案件政府很難掌握，影響社會治安，恐成國安問題；縣府勞工處長吳志宏說，已對雇用業者加強訪視與輔導，希望提供更友善工作環境，也呼籲雇主不要僱用來路不明的移工，以免受罰。

依據「就業服務法」規定，雇主聘僱的移工連續三日失去聯繫，須向勞動部提出通報；據統計，全台外籍移工通報逃逸人數有五萬多人，宜蘭縣二○一六年通報數五八五人、二○一七年四七三人、去年四七六人，其中以印尼與越南籍逃逸人數最多。

僱用逃逸移工 最高罰75萬

縣府勞工處表示，雇主應與移工簽訂並遵循勞動契約或工作說明書，提供適當休閒設施、尊重其宗教信仰與習俗，改善伙食營養與住宿環境等福利，以避免逃逸情形發生，也呼籲雇主別僱用來路不明的逃逸移工，否則依就業服務法可開罰十五萬元到七十五萬元。

勞工處長吳志宏指出，移工逃逸的因素複雜，例如同胞慫恿、希望賺更多的錢、雇主不當對待、聘僱期滿不想回國，返國再來需再支付仲介費及被人口販運集團掌控等，都是可能因素。

縣議員林棋山昨在議會勞工處單位質詢時指出，逃逸移工人數這麼多，淪落在市場「打黑工」，不但減少國人工作機會，也會衍生治安問題，過去南方澳曾發生珊瑚被偷、工業區電纜被盜，最後查出是逃逸移工所為，縣府應想辦法輔導雇主加強管理。

議員吳宏謀也說，縣府應與雇主多聯繫，防止外籍移工逃逸，減少對治安的影響，同時要提供相關資訊，以免雇主聘用到逃逸移工而觸法。

縣府加強訪視、查察

吳志宏表示，縣府已加強外籍移工訪視，強化雇主管理，並配合縣府社會處，針對養護機構看護工，進行定期及不定期聯合查察，希望提供更友善工作環境。

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