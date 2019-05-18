〈中部〉嘉市共融遊戲場意外頻傳 議員促總體檢

2019-05-18

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市文化公園斥資千萬元整建的首座共融遊戲場再傳意外！前天傍晚一位五歲男童在溜滑梯底部玩耍，起身時疑被接縫銳利處割傷頭皮，造成近八公分傷口，當場爆血，送醫縫針。市議員鄭光宏昨在市政總質詢時，批共融遊戲場啟用半年多來，已發生數起意外，為保障民眾安全，市府應全面總體檢。

溜滑梯底部銳利 割傷幼童頭皮

市長黃敏惠答詢說，公園除營造特色，最重要就是安全，除要求加強遊樂設施檢查，今年度已編列預算全面體檢全市卅四座公園遊戲場，如有損壞立即檢修，並逐年編預算汰換老舊設施。

黃敏惠︰體檢34座公園遊戲場

鄭光宏說，共融遊戲場於去年十月啟用，當時市府強調每項遊具都符合CNS國家標準，遊具與遊具間的安全距離及墜落高度也通過TAF認證；但啟用後一週內，接連發生「玩童自行車」軸心斷、螺絲鬆，造成一位女童摔飛受傷，及一位男童玩「大轉盤」摔斷手，還有其他零星意外。

鄭光宏質疑當初市府是如何驗收，另依據「兒童遊戲場設施安全管理規範」有無按規定每日進行遊戲場及設施目測檢查工作，及每月填寫自主檢查表？市議員孫貫志也說，溜滑梯出口處末端雨後積水未清，顯示日常維護管理未落實，玩童自行車只開放一台使用，其餘都上鎖，讓小朋友須排隊等候。

市府︰溜滑梯暫停使用 將換新

嘉市府公園管理科長陳嘉麗回應，昨午派員了解，已封閉該溜滑梯，暫停使用，並在溜滑梯接縫銳利處設立三角錐警示，因還在保固期內，將請廠商換新；依政府相關規定辦理驗收，啟用初期，小朋友對共融式遊具還不熟悉，現場豎立「遊具使用說明及安全須知」告示牌，提醒孩童使用時仍須由大人陪同。

陳嘉麗說，溜滑梯出口處末端呈凹槽屬緩衝設計，會強化清潔管理；為了安全起見，玩童自行車固定開放一台在軌道上使用，其他作為備用；逢週六日或人潮多時，派人員加強現場安全管理；公園有投保公共意外責任險，會協助後續處理。

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