〈南部〉高雄市長韓國瑜搶答詢 議員陳致中：總機竟通了

2019-05-17

〔記者王榮祥／高雄報導〕民進黨市議員陳致中昨總質詢時與高雄市長韓國瑜對壘，外界原以為會有新一波火花，不料兩人都相當克制，純就市政議題互有攻防，韓國瑜還數度自嘲請讓總機答話，陳致中事後指出，「總機竟然通了、真的嚇到」。

陳致中進一步彙整總質詢中韓國瑜的兩項承諾，一是五月底前成立跨局處整合的大林蒲遷村專責辦公室，由副市長李四川領軍；其次為小港沿海六里居民免費健康檢查，包括癌症標記、重金屬砷超標追蹤，市府將籌措回饋金等財源，今年續辦。

陳致中昨質詢議題包括大林蒲遷村、小港產業、高市公幼零成長、高市府人事等，每項議題幾乎都讓韓國瑜有回答機會，沒讓他坐冷板凳。

韓國瑜除了被點名時答詢，還幾度主動要求回答，甚至自稱「總機」，讓現場陣陣笑聲、氣氛輕鬆不少，陳致中當場也說總機好像比較有效。

陳致中事後在臉書指出，真的嚇到耶，昨天總機竟然通了，不只不用人工轉接，還主動響鈴答話（市長多次舉手要答覆），希望不管是總機、分機或是手機都好，市民在意的是轉型契機不可再失。韓國瑜則形容陳致中昨天質詢像是降龍十八掌，拳拳到位。

不只是陳致中，昨天輪到民進黨籍黃秋瑛、陳慧文兩位議員質詢時，韓國瑜也積極搶答。

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