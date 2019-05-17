〈南部〉高雄雨水下水道清淤、修補 斥資1.35億

2019-05-17

〔記者陳文嬋／高雄報導〕汛期將至，水利局今年防汛重點鎖定雨水下水道，將投入一．三五億元，加強清淤、修補並行，月底先完成淤積七十公分處，所有清淤工程預計今年底完工。

淤積70公分處 月底完成清除

高市雨水下水道全長六百多公里，水利局爭取內政部營建署經費一．二億元，自去年二月起展開全面普查，以人力及機器進行總體檢，目前已檢視四百二十五公里，其中，淤積長度約一百六十公里，深度分別為三十、五十、七十公分。

全市淤積長160公里 年底清完

水利局將投入二千多萬元清淤，更追加第二預備金三千五百萬元，本月底先完成淤積七十公分處，包括鳳山區澄清及覺民路、大寮區八德路等，其餘將於今年底完工。

236處破損 已完成44處修復

水利局檢視雨水下水道需修補及持續追蹤共計一萬零五百二十一處，其中，有二百卅六處破損，因老舊鋼筋裸露及混凝土表面剝落裂開、牆面龜裂等情況，但未達破洞程度，市府動支災損金八千萬元修繕，已完成四十四處修復，包括岡山區河華路、梓官區同安路等，其餘將持續修補，力拚年底改善完成。

局長李戎威表示，防汛三箭最重要是疏濬，包括雨水下水道、側溝、聯通管，其次加強維護抽水機及抽水站，大雨來前把雨水下水道全部抽乾，並於易淹水點佈設移動式抽水機、沙包等防範，將可降低淹水災情。

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