〈台北都會〉暫定古蹟「汾陽居」遭誤拆 監院糾正北市府

2019-05-17

〔記者謝君臨、楊心慧／台北報導〕位於台北市北投區洲美街的暫定古蹟「汾陽居」，去年十月十六日遭工務局水利處委託廠商誤拆，隨即在十一月卅日送進台北市文化資產審議委員會，決議不列為歷史建築，監察院就此進行調查，認定文資會中北市府五名機關代表未依規定迴避，有程序瑕疵，昨通過調查報告糾正北市府。文資團體也質疑，至今已過半年多，北市文化局尚未對誤拆廠商、市府單位做任何行政處分，有包庇之嫌。

市府代表未依規定迴避 有程序瑕疵

洲美街五十一巷十六號「汾陽居」、一二九巷十號古厝，為文化局列管文資；原本去年九月廿八日文資會要審「汾陽居」等兩棟古厝案，但卻延至十一月卅日才審查。未料，審查前的十月十六日工務局水利處委託的廠商「誤拆」汾陽居部分結構，違反「文資法」。

文資團體質疑 柯早已預設拆屋立場

本報先前獨家報導，有文資團體質疑，在文資會前三天，也就是十一月廿七日，市長柯文哲主持會議討論此案，遭質疑早已預設拆屋立場。文資審議當天，文資團體代表郭琬琤也在現場提出市府官員未利益迴避的問題，但主持會議的副市長鄧家基不理會，還找承辦員請她出去，造成「汾陽居」差一票未列文資。

監委調查指出，「汾陽居」於去年八月廿四日列為暫定古蹟，十月遭誤拆後，市府在十一月召開文資會，決議汾陽居不列為歷史建築，並在十二月十九日全部拆除，速度不可謂不快，且當時文資會北市府的機關代表未依規定迴避，以致審議會的召開出現程序瑕疵爭議，核有嚴重疏失。

監委說明，依據審議會投票結果，登錄歷史建築同意十票，不同意六票，因同意票未達投票數三分之二，依規定不登錄歷史建築；當時投票共計十六位委員，其中外聘委員十一位、北市府機關代表委員五位，而外聘十一位委員中，有九位委員建議為歷史建築、異地保存，僅二位委員表示：「依投票結果」。

監委︰若迴避投票 應可列歷史建築

監委強調，若北市府機關代表確實依規定迴避表決，在場委員人數應為十一位，其中九位表示同意「汾陽居」列為歷史建築，即已達投票數三分之二以上，應列為歷史建築，顯見投票結果因市府代表委員未迴避，導致嚴重落差，且文化部對此案也表示，汾陽居所有人為「台北市」，且其土地重劃事項主辦機關也是北市府，北市府代表於審議會時應迴避。

另，汾陽居去年遭誤拆，顯示建物管理機關對暫定古蹟維護宣導不足、對施工廠商管理不當，北市府文化局、地政局土地開發總隊、工務局水利工程處等單位，均有管理督導不周的缺失。

文資人士︰文化局未做行政處分 疑包庇

去年十一月文資會也在場的文資人士、台北商業大學兼任助理教授蕭文杰質疑，文化局至今未對相關單位做任何行政處分，疑有包庇之嫌。

文化局長︰還在評估 廠商一定會被罰

對此，文化局長蔡宗雄表示，文化局有做諮詢會議，市府單位的部分還在評估裁罰，但廠商一定會被罰，預計本月底前裁罰結果會出來。市府發言人劉奕霆則表示，會配合監察院。

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