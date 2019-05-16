〈台北都會〉林洲民控柯親信護航大巨蛋 北市政風處︰有介入但無不法

2019-05-16

〔記者沈佩瑤、郭安家／台北報導〕大巨蛋爭議持續延燒，前都發局長林洲民多次指自己因大巨蛋案被逼退，並點名時任市政顧問兼市長室主任李文宗有替大巨蛋護航之嫌，市議員簡舒培、梁文傑上月十日要求政風處介入調查，如今調查報告出爐。台北市政風處昨表示，在約談相關局處等共十八位人士後，雖證實李文宗有介入大巨蛋案，但因李時任市政顧問，依法可代市長監督市政，並無越權疑慮，最終認定無不法情事。

議員︰盼政風處公布訪談紀錄

對於調查報告結果，議員梁文傑不滿指出，政風處共約談十八人，他想知道這些人是否提及林洲民所指控的「影響大巨蛋賣價」等關鍵問題，希望政風處公布訪談紀錄，也盼柯文哲比照過去對幕僚測謊的方式查證。議員簡舒培質疑，該報告以都審會全程直播為由，判斷李文宗無法干預，未免太好笑，難道李不會私下找官員？

李文宗：ㄧ切公開透明

李文宗昨受訪僅說，還沒看到報告，但都審會全程直播，一切公開透明，「本來就沒有這個事」。

林洲民：李曾說審查嚴影響售價

林洲民昨受訪強調，政風處在四月十五日至他辦公室進行五個半小時的訪談，而他在四月十九日提出廿八頁補充說明，「我將會發表」，他重申，「李文宗確實對我說過大巨蛋審查嚴格會影響售價等話語，而李文宗對於大巨蛋都審會的種種惡意與強行干涉，侵犯中華民國文官體制」。

政風處副處長林炤宏昨受訪表示，包括約談都發局、建管處、體育局、環保局、消防局、交通局、觀傳局、法務局以及秘書長張哲揚、李文宗、林洲民等共十八人，認定李文宗無不法圖利。

他指出，李文宗參加過三次都審會，但過程中都沒有發言，頂多和大巨蛋副執行長互動，在場的人甚至不認識他，且都審會全程直播，林洲民也曾說過，即使李文宗到場參加都審會，也不會對其主持都審會的結果有什麼影響。

林炤宏表示，雖然林洲民表態願接受測謊以示負責，但測謊不是行政調查必要與可行手段，再加上林洲民並無錄音、錄影或影印留存文件等具體資料可供佐證，且轉售一事因未發生，也難以判斷。

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