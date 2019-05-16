〈北部〉苗鎮暴演練 石虎保育團體被當「假想敵」

2019-05-16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局昨天中午辦理機動保安警力演練，俗稱「鎮暴」演練，以石虎保育團體與不同立場候選人發生衝突為模擬狀況，用強勢警力將石虎保育團體驅散。對此，苗栗縣自然生態學會認為，他們都是理性訴求，不會使用如模擬般的激烈手法；縣議員陳光軒也批評，如同把相關保育團體人士，扣上「暴民」的帽子。

警察局保安科︰無針對性

規劃此次演練的警察局保安科則解釋，演練並非針對石虎保育團體，而是縣內目前具爭議性的議題為石虎保育，因此假設為可能發生陳抗的角色。

因應明年第十五任總統副總統暨第十屆立法委員選舉將屆，苗栗縣警察局以選舉活動為想定狀況，另加入在地的石虎保育爭論議題，於昨天下中，在苗栗縣立體育場辦理機動保安警力演練。

模擬狀況為，高姓總統候選人到苗栗縣進行掃街拜票，遇上石虎保育團體要求簽署連署書支持石虎保育，但高姓總統候選人立場與石虎保育團體不同，不同意簽署，引發石虎保育團體不滿，雙方發生衝突。

之後，全副武裝的警察，以優勢警力將雙方陣營隔開，維護高姓總統候選人離去，但石虎保育團體仍留在現場高呼「給我保育區」，不肯散去；警方再進一步，侷限抗議範圍，並經兩次舉牌後，保育團體才散去。

自然生態學會︰未曾激烈陳抗

苗栗縣自然生態學會總幹事洪維鋒說，長久以來，他們都是透過理性陳情方式，達到保育訴求，像此次地方公職人員選舉，學會也提出替白海豚、石虎發聲的活動，邀請苗栗縣各縣議員候選人連署，願意連署者歡迎，但不願連署者，他們也尊重，不會使用如模擬般的激烈手法。

長期參與、關注石虎保育的陳光軒也認為，警察局此模擬狀況，對石虎保育等團體有失公允；他說，生態保育、動保等相關團體都是理性討論，或透過代議士陳情、記者會等方式表達訴求，不會用激進陳抗方式。反倒是政府，往往在相關議題上與民意悖離，才可能導致「官逼民反」，若能妥善溝通處理，才能真正避免陳抗。

陳美汀︰警察應該無惡意

台灣石虎保育協會理事長陳美汀對此，她個人認為不是重要的議題，表示，重點在於能真正的為石虎保育，她不會在意；並認為，警察應該沒有惡意。

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