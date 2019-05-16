〈中部〉《台中》前副市長林依瑩移居部落 「照服」原鄉

2019-05-16

〔記者歐素美／台中報導〕前台中市副市長林依瑩卸任後，婉拒回鍋擔任弘道老人福利基金會執行長，選擇在和平區達觀部落推動長照，以泰雅名字「puyat」擔任照服員，協助解決部落的長照及就業等問題，讓「在地人服務在地人」，很多部落民眾接受服務卻不知其曾任副市長，她笑說「因為擔心病患知道副市長幫他擦屁股，壓力會太大」。

婉拒回弘道團隊 全家搬到部落

林依瑩擔任副市長時，因負責全國第一所原住民實驗學校—博屋瑪國小業務，受校長比令辦學感動，全家移居達觀部落，三名兒女皆就讀博屋瑪國小，去年底卸任後，她婉拒重返弘道老人福利基金會團隊，選擇留在部落推動長照。

投入照顧重症族人 開辦培訓班

林依瑩陸續取得照服員、居家服務督導及個管師等資格，身先士卒照顧重症患者，並在部落開辦照服員培訓班，培養在地人才，深受好評，連哈崙台、環山等部落居民都來受訓。她說，有部落年輕媽媽辭去飲料店工作，擔任照護員，每月薪水三、四萬不成問題。

林依瑩什麼事都做 任勞任怨

照服員有人不敢照顧重病患者，有人假日要休假，有的擔心被取消農保資格，甚至擔心自己不會與病患聊天，林依瑩從開案、媒合到上手，協助解決各種問題，更充當「救火員」代班，也為病患家屬設計照顧計畫，並募款幫助弱勢病患也能獲得照護。

鄭姓女農友要照顧中風尪及務農兩頭燒，林依瑩安排照護員週一至週五上午協助其照顧丈夫，讓她可以到果園工作；鄭女說，真的很感謝「puyat」，在偏遠部落幫助好多民眾。張男因車禍截肢，長期未獲得良好照護，家有跳蚤、屁股壓瘡大且感染綠膿桿菌，右腳也遭機車排煙管燙傷六年未癒，經林依瑩照料，住家沒跳蚤、右腳傷口癒合、壓瘡也大幅改善，林依瑩並鼓勵他從事繪畫走出來。

林依瑩最近更租下舊達觀部落廚房，打造「Plahan台中市原鄉長照服務網絡服務計畫」基地，希望進一步推動時間銀行互助交換、弱勢家庭照顧計畫及培育在地照顧工作者等。

林：在地人服務在地人 成效好

她說，有部落失智病患會打人罵人，透過「在地人服務在地人」，病患與照護員可以母語溝通，不再打罵，成效良好。「Plahan」是泰雅語「烤火」的意思，在部落照護員為病患洗澡有的要先生火，部落在冬天也都會烤火，「Plahan」即代表烤火、互助、希望。

小檔案

林依瑩（左二）募款租下舊達觀部落廚房，將重新打造作為「Plahan台中市原鄉長照服務網絡服務計畫」基地。（記者歐素美攝）

林依瑩（右）到病患住家見地上有煙灰，很自然地拿起掃把協助清理。（記者歐素美攝）

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