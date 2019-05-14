〈北部〉《花蓮》稻秧時尚秀 週五相約新社梯田

2019-05-14

〔記者花孟璟／花蓮報導〕徜徉東海岸豐濱新社部落美麗的梯田地景，還可以在海浪聲中聽音樂、吃美食，「稻時候鄉愛一起」活動於週五起連續四天將在台十一線四十六．三公里的水稻田上舉辦，歌手安歆澐還將擔任秀導，在開幕第一天「稻秧時尚秀」率六十位原住民為主的模特兒，展演部落風格的設計師時尚衣著、皮雕！

豐濱鄉長邱福順說，首場「稻秧時尚秀」，將在十七日下午一點在新社梯田演出，由金鐘獎得主阿洛·卡力亭·巴奇辣主持；第二天「一起吧！原音大聲唱」十八日下午五點半開唱，由歌手王宏恩、桑梅絹、吳耀福等歌手演出；十九日「一起揪團！享食原味」邀大家享用部落晚餐，由金鐘獎主持人陳耀忠、搭配亞洲料理賽金牌林諾凡，用飛魚、旗魚、米飯、芋頭做出道地海味；最後一天廿日邀約情侶、夫妻、母女、父子一起到海邊大呼「我愛你」。

安歆澐說，「稻秧時尚秀」將結合四位花蓮的原住民設計師，設計作品包括皮件、髮型、原住民風時裝等，搭配六十位模特兒在新社梯田的稻海演出。

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