〈北部〉大園沙崙里長買票 被判當選無效

2019-05-14

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕去年九合一大選後，桃園地檢署對轄內涉嫌賄選的里長、區代、市議員，提起十三起民事當選無效之訴。其中，大園區沙崙里長駱文章被控在選前以每票二千元買票，桃園地院日前審結，判決駱文章當選無效，是這次大選桃園首起當選無效判決，而此案刑事部分也已於四月初判決有罪定讞，桃園市選委會、大園區公所已著手進行沙崙里長補選作業，預計七月投票。

里長補選 預計七月投票

去年十一月廿四日以一二七二票當選沙崙里長的駱文章，被查獲於去年十一月中旬，先交付兩萬元給鍾姓鄰長作為協助買票等報酬，後又交付廿七萬元及選舉名冊，委由鍾姓鄰長以每票兩千元代價向選民買票。駱文章在偵訊、審理時均坦承不諱，刑事部分被判有期徒刑一年八月、褫奪公權三年，法官審酌他的犯後態度良好，予以緩刑三年。

依「公職人員選舉罷免法」規定，當選無效之訴為二審終結，各審受理法院應於六個月內審結，桃檢提出的十三起當選無效之訴，除大園區沙崙里長，其餘一審判決結果都將於近期陸續出爐，而當選無效判決確定後，多席次的市議員、復興區民代表將採遞補，單一席次的里長則須補選。

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