〈北部〉將軍村圖書資訊園區 暑假開放

2019-05-14

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市文化局啟動的金城新村「將軍村開放圖書資訊園區」三棟房舍修復工程已完工，目前由委外單位厚食聚落進行內部裝修整理，預計今年暑假對外開放，未來市民可在圖書園區內看見眷村大紅鐵門的房舍，還可看到眷村大灶起火情形，透過生活里院及實作體驗眷村生活，回味眷村早期生活。

共15棟建物 3棟已完工

文化局表示，金城新村過去是將領眷舍，因有上百顆星星的將領居住，遂有「將軍村」之名，市府推動眷村文化，保存基地內僅剩的十五棟建物，規劃「將軍村開放圖書資訊園區」，其中第一期三棟工程前年動工後，目前已完工，除重現眷村生活場景，更將施工過程中發現的早期防空洞混凝土掩體重建，將做為可食地景的探索場域，並透過眷村特有的紅色鐵門和戶戶聲聞相息的生活景況，重現早期眷村生活。

規劃生活里院、慢食學院等

文化局表示，委由厚食聚落營運的將軍村開放圖書資訊園區，除將重現竹市眷村文化，也規劃生活里院、慢食學院、大地圖書館等空間和可食地景，提供眷村子弟及不同族群交流的場域。

文化局表示，將軍村第一期工程三棟建築的整修已完工，目前園區正由委外單位進行內部裝潢，預計今年暑假對外開放，期許讓已六十歲的將軍村重現眷村生活場景。

文化局表示，已登錄為歷史建築的將軍村，獲文化部「眷村文化保存新星計畫」近六千萬元經費支持，先進行三棟建築的修復與改造。未來園區內的十五棟建築會有生活學、慢食學、修復學、百工學、未來學、探索學、民族學、水果學、麵餅學、豆知識、社企學、發酵學、容器學、種籽學、時代學等不同主題的場域。

還會提供小農市集、可食地景及「大地圖書館」和實作體驗，將跳脫以往書本式的閱讀方式，提供民眾多元知識探索，今年暑假就會對外開放，與市民共享。

此外，市府也向文化部繼續爭取二．六億元的經費，將繼續推動剩餘十二棟建築的修復工程，期許完整重現將軍村十五棟不同功能的眷村文化風貌。

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