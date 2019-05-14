〈中部〉高山產區比去年少一半 高麗菜1顆200元

2019-05-14

〔記者廖淑玲／雲林報導〕連日來高溫多雨，加上高山比去年同期減種約五成面積，造成高麗菜價格飆漲，市場零售一顆要價二百元，菜農表示，近年來高麗菜生產利潤多不如預期，目前又非平地高麗菜產期，「沒有菜、當然貴」。

之前菜賤傷農，高麗菜「一個十元」，如今竟然一顆高麗菜要價二百元，讓很多消費者喊吃不消。

西螺果菜市場每公斤最高33.3元

依據各縣市果菜市場蔬果交易行情，產地西螺果菜市場高麗菜每公斤平均價格廿三．九元，高價喊到卅三．三元；消費地台北第二果菜市場平均價格廿九．二元，最高價也喊到卅五．五元，明顯可見價格攀升。

土庫農會總幹事黃萬聰表示，高麗菜產季主要在秋冬季節，而近月來常見白天高溫炎熱晚上下雨，平地高麗菜產量少且品質差，沒菜零售價當然居高不下，其他葉菜受氣候不順影響，價格也都偏高。

在地農會籲市場機制決定菜價

黃萬聰強調，雲林地區高麗菜產期已結束，目前菜價尚稱合理，呼籲農委會不要再干預菜價，讓市場機制決定價格。

菜農王建斌指出，夏天吃到的高麗菜大多是來自高山產區，近幾年來因高麗菜價格起落很大，高山高麗菜生產利潤不高，今年明顯減少種植面積近五成。

王建斌以昨天交易行情高山高麗菜卅公斤售價九百元上下，平地高麗菜十公斤約六百五十元，市況不好買氣也??熱絡，然而進場量不大，沒菜當然貴，消費者要吃到便宜高麗菜，恐怕得等一等。

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