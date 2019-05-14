〈中部〉嘉市8千萬整修博物館 議員批像超市

2019-05-14

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市議會定期會昨天進行市府局處工作報告議程，議員蔡文旭質疑，市府以八千萬元辦理市立博物館更新計畫，預計今年底完工，但是館的發展定位不明、展區規劃混亂，有如「超級市場」，建議定位為民俗博物館，展現原住民與明、清、日治時期至今的歷史人文特色；文化局代理局長林金龍答詢表示，市立博物館以打造城市博物館，成為認識嘉市的入口為主軸，將再研議讓展區規劃更完善。

文化局：規劃8大主題展覽

蔡文旭關注整建後的博物館，未來展覽重點是什麼？林答，古城文化、林業鐵道、棒球故事等八大主題，蔡文旭認為如「超級市場」，建議參考東京民俗博物館，陳設早年城市樣貌、先民生活的模型與影像資料，及如阿里山、諸羅名稱的由來等史料，才具人文深度，又，嘉市已有兒童館，博物館內如兒童學習區、諸山羅列區，定位不明，看不出特色，無法凸顯博物館詮釋嘉義文史的功能。

林金龍說，市立博物館更新空間規劃一樓為「探索嘉園兒童學習區及主題特展區」、二樓「諸山羅列、桃城風光」，展現嘉市「地、產、人」特色資源，三樓「建築上搬戲－來聽廟尪仔講古」，做為交趾陶常設展區，結合市立美術館、史蹟資料館、許世賢博士紀念館、祥太文化館及愛木村等，打造城市博物館網絡。

另，針對嘉市歷史建築「舊嘉義市公所」閒置中，議員王美惠、戴寧、鄭光宏建議，市府先整修內外環境，開放供社區使用，聚集人氣以利推動招商；議員張秀華、蔡永泉跟蔡榮豐建議，以博物館為方向，還原當年市公所、市議會陳設，讓民眾了解市政發展脈絡。

財政稅務局長林瑞彥答詢表示，市府除就活化利用舊市公所進行招商作業先期規劃，也編列規劃設計、整修的預算，送請議會於十一月定期會審議。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/