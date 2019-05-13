〈南部〉白眼女神預告 總質詢續追自經區

2019-05-13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會總質詢第一週戰況激烈，笑話也是一籮筐，今起第二週預料自經區話題會持續延燒，產業、人事、總統大選都可能再演風暴，十五日週三輪到白眼女神黃捷上陣，「白眼對屁眼」更被視為本週焦點。

黃捷週三上陣 另點名市府人事議題

高雄市長韓國瑜五月開始總質詢初體驗，第一週即留下許多網路點閱率紫爆的經典畫面，包括問全中運答划龍舟、問自經區答愛台灣、問橋頭科學園區答我不是小學生，及笑點最高的問自經區答發大財、議員翻白眼影片。

在野黨犀利問政搭配韓國瑜獨特的答詢風格，頻頻讓高市議會成為全台焦點，也間接點燃關於自由經濟貿易示範區、橋頭科學園區、藍綠政治人事話題、總統大選、路平、防汛等相關議題。

在野不鬆懈 林智鴻、陳致中將上場

綠營人士評估，韓國瑜總質詢第一週只是震撼教育第一章，第二週應該會繼續更激烈攻防，包括週一民進黨高市議員林智鴻、週三的時代力量黃捷、週四的陳致中，預料在野陣營不會鬆懈，產業、財政、衛生、人事與總統大選等議題論辯都會再接再厲。

特別是週三的黃捷，先前因為翻白眼影片一夕爆紅，讓她被視為抗韓一級戰將，白眼對上屁眼（韓國瑜曾說都用「屁眼」看假韓粉）勢將再度成為焦點，黃捷也預告會續追自經區，另外將點名市府人事議題。

藍營方面同樣會提升戰鬥力，鑒於第一週護航略顯不足，第二週勢必運用黨籍議員質詢時間，提供更多機會讓韓國瑜辯護、論述政策。

資深議會員工直言，這是高雄市議會至今人氣最高的總質詢，每天都很精彩，但也期待各界看戲之餘，能夠關注更實質的市政議題，這對高雄才有幫助。

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