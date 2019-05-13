〈北部〉綠博「多重免費」惹議 宜蘭縣府：行銷手法

2019-05-13

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣春季旗艦活動宜蘭綠色博覽會閉幕，四十四天活動期有四十五萬四千人次入園，夏季旗艦活動將在七月初由童玩節接手，縣長林姿妙與大家相約暑假童玩節見。

撒貴賓券 勞動節、母親節推免費

外界批評今年綠博大撒貴賓券，另宜蘭縣民特定週免費入園、五一勞動節工人免費，昨天在入口喊出「我是媽媽」也免費，被質疑透過多重免費措施，在遊客人數上灌水。

主辦單位表示，綠博宗旨是推展綠色生活及節能減碳，為吸引更多人入園，採用必要手段行銷無可厚非，本屆綠博預算規模約六千萬元，帶來六億元經濟效益，明年將精益求精，希望愈辦愈好。

昨天是母親節，日本華凜太鼓團在閉幕式表演撼動人心的太鼓，向偉大母親致敬，宜蘭縣悟遠劇坊表演歌仔戲為台灣祈福，林姿妙致詞時，一名小女孩獻上康乃馨，祝她母親節快樂。

本屆綠博最終日，宜蘭天氣放晴，許多人帶著媽媽入園遊玩，冬山河生態綠舟會場湧入爆滿人潮，主辦單位統計，今年活動入園高峰期是清明節連假，四天遊客數超過十萬人次，緊接著遇上連續陰雨，四十四天展期有二十天下雨，入園總數略少於去年的四十七萬人次。

童玩節七月五日晚上開幕

「七月見！」閉幕式尾聲，會場降下「春遊綠博」、「夏樂童玩」巨幅布條，林姿妙預告，再過一個半月，童玩節就在冬山河親水公園登場，一年四季各有精彩活動上演，請各界繼續支持。

本屆童玩節要強化夜間活動，首度將開幕式移師晚間，預計七月五日晚上開幕，隔天開園，童玩節吉祥物昨也到綠博園區亮相，邀請大家共襄盛舉。

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