〈中部〉《台中》澄清假訊息 市府官網設專區闢謠

2019-05-13

〔記者張菁雅／台中報導〕網路訊息真真假假，為避免以訛傳訛，造成市民誤解、恐慌。市府官網首頁即日起增設「謠言澄清專區」，目前已列出自二○一四年以來共十三則網路謠言，其中，台中市禁行摩托車的謠言五年內出現兩次。

新聞局表示，近期網路謠言有台中市將全面禁行燃油機車、清水鰲峰山獲准設立殯葬園區、台中出現登革熱致死案例等，在獲知不實傳言時，市府均會在第一時間發布新聞予以澄清，但這類澄清新聞往往隱沒在眾多市政新聞中，導致有民眾向市府反映不容易找到澄清資訊，建議市府改善。

新聞局指出，由於民眾對網站查詢的熟悉度不一，新聞局與研考會決定在市府官網特別增設「謠言澄清專區」，進入官網首頁，點選「謠言澄清」即可進入專區，裡面提供第一手謠言澄清資訊，避免網路舊聞或不實資訊誤導視聽，以訛傳訛，造成市民誤解恐慌。

自2014年起 有13則網路謠言流竄

「謠言澄清專區」列出自二○一四年至今的十三則網路謠言，其中，環保相關訊息佔了四則，比率最高，而台中市「禁摩」謠言就有兩則，在二○一四年底及今年五月初各出現一次。

對於市府的行動，議員張耀中表示，闢謠是政府應該做的事，前市府過去就受網路謠言所苦，市府若要闢謠，建議應有專人監看網路訊息，並在第一時間澄清不實資訊，才能發揮效果。

議員李中則說，LINE有闢謠機器人，加入好友後它會分析謠言訊息，但很多人反而認為它才是假的，因此，對於網路謠言，市府只要發新聞澄清，讓大家知道，這樣就夠了。

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