〈中部〉測速桿立好未啟用 南投139線車禍大減

2019-05-13

〔記者謝介裕／南投報導〕有「死亡彎道」之稱的南投市一三九線三彎路段，南投縣警察局交通隊去年九月安裝固定式測速照相桿（見右圖，記者謝介裕攝），迄今仍未啟用，但今年一月至今「零事故率」，警方認為顯見已達到遏阻汽機車競速、爭道的目的，地方民眾笑稱：「警方善意的謊言很高招！」

死亡彎道今年以來零事故

一三九線北起彰化縣伸港鄉，南迄南投縣鹿谷鄉，全長約七十五公里，其中南投市三彎地區有「死亡彎道」之稱。據警方資料顯示，去年一至七月，南投縣有人受傷的交通事故，計有五二四二件，其中一三九線三彎路段有三十一件，並釀成四人死亡的悲劇發生，原因均與汽機車競速互不相讓有關，警方因此安裝一支固定式測速照相桿。

民讚警方善意謊言很高招

南投縣警察局交通隊組長李安景表示，全縣計有二十一處路段設置固定式交通違規自動照相桿，但並非全部啟用，而是依交通流量多寡、事故率高低等因素，作為是否啟用取締交通的依據。一三九線三彎路段，自從測速照相桿設置後，絕大多數的駕駛均遵守時速不得逾五十公里的速限規定，違規超速、爭道等問題大獲改善，也是今年一至四月仍保持交通零事故率的主因。

警方強調，雖未確定啟用的時間，但保證絕不會淪為裝飾品，民眾不心存僥倖，遵守交通規則，就不用在意何時啟用。

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