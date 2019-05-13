〈中部〉1300元超商購物金 弱勢媽實用禮

2019-05-13

〔記者詹士弘／雲林報導〕一千三百元超商購物金，弱勢媽媽最實用的母親節禮物！嘉義市國際工商經營研究社捐贈雲林家扶廿萬元，昨包場統一超商新台西門市，陪伴一百一十戶家扶媽媽採買自己最想要的母親節物品。

嘉義市國際工商經營研究社長陳俊辰表示，家扶媽媽不畏困境努力持家，堅忍毅力讓人敬佩，研究社在母親節這天還提供家扶媽媽每戶一份蛋糕，讓媽媽帶回家與親人分享溫馨喜悅，希望這個有意義的活動，可以一年一年辦下去。

四十二歲越南新住民陳麗珠說，平常工作很累加上經濟的壓力，每天都很節儉過生活，母親節能多買一些衛生紙、洗衣粉和孩子愛吃的餅乾，很開心；四十六歲來自印尼林麗娜也表示，帶著孩子在超商盡情地採購，也能拿著難得吃一次的蛋糕回家與家人分享，很高興。

另外，西螺鎮公所昨天慶祝母親節，舉辦「情牽一甲子．母愛耀光輝」模範母親及模範夫妻表揚活動，鎮長鄭玲惠家人也出席感謝她對家裡的付出，就像「鋼鐵人」一樣耐操，他們大聲說出「媽媽我們永遠愛妳」，讓鄭玲惠感動得頻頻拭淚。

西螺鎮公所安排模範母親們及模範夫妻們走紅地壇入場，鎮長鄭玲惠還向模範母親奉上甜茶，廿八名模範母親中，新豐里的王廖好高齡一百歲，王廖好是個養女，小時候家境非常貧寒，婚後育有五子，一生克勤克儉務農，如今孩子皆有所成，享受天倫之樂。

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