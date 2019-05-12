〈南部〉《高雄》康乃馨到貨量減半 批發均價漲1倍

2019-05-12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕今年受氣候影響，高雄國際花卉市場五月上旬到貨量比去年同期減少二成，平均批發價上漲近六成，漲幅略高於全國，買氣最旺的康乃馨今年到貨量減半，批發均價上漲一倍，今天適逢母親節，買氣可望增溫。

根據農委會批發市場交易行情統計，全國花卉市場自三月起漲，五月上旬到貨量比去年同期減少二成，每把均價七十二元，比去年同期四十七元，上漲五十三％，其中高雄國際花卉市場均價七十元，比去年四十四元，上漲五十九％，漲幅略高於全國。

單朵紅每把88元 多朵紅98元

值得一提的是，高雄市場因康乃馨減產，五月上旬到貨量減少五成，批發均價上漲一倍，單朵紅每把八十八元，比去年七十元，上漲二成五；多朵紅每把九十八元，比去年二十元多了七十八元，相當於去年的近四倍，也高於全國均價九十五元。

花卉市場︰產區種植面積減少

高雄國際花卉市場表示，每年花卉拍賣交易量達七億元，今年因氣候異常，暖冬生長太快，造成花期提早，但不影響品質，康乃馨去年價格不好，今年產區種植面積減少，到貨量減少五成，量少價揚達一倍。

鳳山區花店老闆王丁輝表示，今年花卉受氣候影響，到貨量減少一至二成，挑選花色也變少，如玫瑰、菊花、百合等，連帶影響業績減少一至二成，康乃馨搭母親節順風車，加上減產量少價揚，單朵紅每枝零售價五十元，多朵紅零售價三十五至四十元，但考量民眾荷包，自行吸收成本，僅微幅上漲，不敢漲太多。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/