〈南部〉屏東慶祝母親節 幫媽媽洗腳、奉茶

2019-05-12

〔記者葉永騫、蔡宗憲、羅欣貞／屏東報導〕迎接母親節，屏東縣各地紛紛舉辦慶祝活動，東港鎮為媽媽洗腳、長治鄉奉茶給媽媽，大聲向媽媽說愛。

長治鄉昨天舉辦母親節表揚大會，鄉長古佳川表揚十六位模範母親，並安排子女孝親奉茶，場面溫馨。萬丹鄉、南州鄉同樣也舉辦母親節活動。

東港鎮則是在東港國小大禮堂舉辦為媽媽洗腳活動，共有一百九十二對親子參加，由子女獻上康乃馨並且親自為媽媽洗腳；九十八歲的蘇鄭玉帶在兒子幫她洗腳時說，兒子小時候她也是用臉盆為他洗腳、洗澡，現在兒子幫她洗腳，覺得很快樂。

東港鎮長徐志雄表示，洗腳報親恩的活動已經舉辦五年，短短幾分鐘接觸，卻能感受到母愛和親情的重要，向媽媽說愛很重要，不要等失去了再追憶。

另外，屏東勝利星村創意生活園區昨天下午有一場別開生面的旗袍走秀，吸引婆婆媽媽們體驗，夫妻檔、姊妹檔或是親子檔一起上場，有人是第一次穿上旗袍，緊張又開心，「美喔！」、「水啦！」聲不斷；在園區開設旗袍唐裝手作坊的何豔秋表示，希望透過走秀活動，讓喜歡旗袍的婦女姊妹們，能夠勇敢把旗袍穿上街，邁出勇於展現自信美的第一步。

此外，在恆春基督教醫院服務二十載的四十九歲護理長沈美玉，深愛這個婚後生活的第二故鄉，對產婦和病患照護無微不至，許多恆春孩子都經由她手誕生，在母親節前榮獲台灣傑出護理人員服務奉獻獎，堪稱偏鄉婦幼的大愛之母。

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