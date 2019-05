2019-05-12

〔記者林家宇、沈佩瑤/台北報導〕台北市道路坑洞問題持續未解,台北市民史先生向本報投訴,「每天開車上下班,簡直像在搭雲霄飛車,上上下下,頭都暈了!尤其下雨天更是險象環生!」為此,記者日前騎車實測台北市四條主要幹道,以忠孝東路為例,僅四.五公里就有約一一一個人孔蓋、七十一處補丁、十處龜裂與三處較明顯坑洞,最接近市中心的忠孝東路四、五段尤其嚴重。

市民投訴 開車上下班像搭雲霄飛車

史先生說,自己上下班最常走的路就是市民大道,內湖往來市區及建國南路一段北往南方向,為了道路坑洞問題,打了兩三次一九九九,但打一次就要花很多時間講電話,且每打一次,市府就只補一個洞,而不是做整條路,他痛批,「哪來那麼多時間講電話只為了補一個洞!」而且還曾發生,補過的洞,一下大雨就又破了。最後只好求救台北市議員辦公室,才把問題一次解決。

史先生說,在台北市要平平安安開車,好像變成一個奢侈,「難道要我們像賽車選手般,東閃西閃地開拉力賽嗎?」讓人不禁懷疑,柯市府團隊是否行政怠惰?與柯文哲臉書天天強調自己do the right thing; do things right有所不同。

忠孝東路五段往西 111人孔蓋 71補丁

記者實測市民大道、忠孝東路、光復南路、信義路等主要幹道後發現,以肉眼可辨識之人孔蓋、補丁與坑洞裂縫,市民大道一段往東四公里,約有廿個人孔蓋、十六處補丁與四處裂縫。忠孝東路五段往西四.五公里,約有一一一個人孔蓋、七十一處補丁、十處龜裂與三處較明顯坑洞,最接近市中心的忠孝東路四、五段更為嚴重。雖然在內政部警政署前的一段,與國父紀念館前的四段有施作新路面,但民眾感受有限。

光復南路向北 44人孔蓋 25補丁

另,自光復南路向北走兩公里至光復北路,約有四十四個人孔蓋、廿五處補丁。連接台北一○一大門口的信義路,自信義路三段向東走三公里,估有五十六個人孔蓋、廿九處補丁、三處龜裂,在觀光客眼中有失形象。

新工處︰養護隊定期實施道路巡查

對此,新工處回應,市民撥打一九九九熱線反映問題,都會立案並交由相關單位處理,若有任何疑問,可提供案號了解執行進度。養護隊表示,接獲坑洞案件時,會於一小時到達現場確認案件狀況,四小時內完成緊急修復處理及登錄,並於十五日內完成銑鋪。此外,養護隊平日也會定期實施道路巡查,逾八公尺以上道路每四天一次循環,八公尺以下巷道七天一循環,若有缺失,將評估採零星修繕或全路段計畫性更新。

