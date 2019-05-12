〈台北都會〉北市坑洞補了又破 議員：現已無府級抽查機制

2019-05-12

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲上任後取消「路平專案」，道路坑洞、路不平整持續為市民詬病。曾任職郝市府八年的台北市議員游淑慧說，郝市長任內建立府級抽查機制，由政風處組成抽檢小組，就是為了杜絕馬路偷工減料，一下大雨又破洞，而今有民眾投訴道路坑洞補了又破，顯示柯不夠重視市民生活問題。新工處也坦承，為符合經濟效益，現在道路坑洞不會大面積方整刨除重鋪，會評估後再處理。

去年選舉期間，國民黨台北市長參選人丁守中就曾質疑，前市長郝龍斌在二○一四年卸任時，路不平導致國賠案一年僅廿八件，柯上任後逐年大幅上升，二○一五年四十二件、二○一六年五十四件、二○一七年更增為六十六件，代表路平政策完全破功。

台北市工務局新建工程處解釋，過去進行路面修復會以方正銑鋪方式處理，近年則考量進行修復時也將好的路面刨除重鋪、不符經濟效益，改以評估路面狀況再修復，若是大面積的坑洞，才會重新鋪築路面。

至於議員質疑柯市府現今無府級抽檢制度，新工處坦承，郝市長時代的路平專案，的確是由政風處組成府層級抽檢小組，如今無路平專案，所以改由處層級執行道路相關維護工作。

游淑慧表示，過去郝市長時代，修補地面凹凸不平有一定的面積範圍，過程相當嚴謹，除了一般的驗收程序外，郝市長還會指定府級長官抽查新銑鋪的路段，看是否驗收確實、工程確實；甚至曾抽查到不合格，要求整條重鋪，但柯市府現已無府級抽查機制。

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