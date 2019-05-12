〈台北都會〉基隆98歲模範母親 不良於行獨養6子女

2019-05-12

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府昨表揚十六名勞苦功高的母親，其中，最年長的是九十八歲的劉黃幸，丈夫早年車禍辭世，她自己也因車禍不良於行，而且因為不識字，求職四處碰壁，有親友力勸她改嫁，劉黃幸堅毅守寡未再婚，勇敢面對逆境人生，靠著基隆港務局的清潔工作，一肩扛起家計扶養六個小孩，令人感動。

夫早逝 劉黃幸勇敢面對逆境人生

劉黃幸面對困境不怨天尤人，辛苦持家，兒孫也用表現和成就回報，有人任職港務公司、消防局、航港局，隨著子女相繼長大成人及謀職，家中經濟壓力稍微減輕。會場上，兒孫高喊「阿嬤，母親節快樂！」劉黃幸也開心回應：「謝謝啦！」家人互動融洽，令人稱羨。

基隆也表揚自強母親 最年輕25歲

昨天母親節表揚活動在基隆市政府四樓禮堂登場，基隆市長林右昌、立委蔡適應一起致贈匾額給九名模範母親及七名自強母親，家人也獻上鮮花和得獎的媽媽合照，場面溫馨感人。

最年輕的自強母親獲獎人是三民里二十五歲陳亞雯，需獨自養育分別為四歲及二歲的孩子，次子因早產較為體弱，經常出入醫院，有時會出現反覆發燒、嘔吐等症狀，讓陳亞雯蠟燭兩頭燒、家裡醫院來回奔波，但她仍樂觀面對人生困難，令人感動。

林右昌說，每個媽媽背後都有非常偉大感人的事蹟，模範母親表揚是在彰顯母愛的偉大，他叮囑為人子女者，一年三百六十五天都要把感恩放在心裡，長大後孝順父母、回饋社會。

獲表揚的模範母親：新住民黎金莉、原住民林秋妹、中山區劉黃幸、仁愛區林葉、中正區陳吳蜜、暖暖區黃月英、安樂區蔣高秋子、七堵區周林金子、信義區廖逢裕。

自強母親有暖暖區張貴美、中正區林宜慧、七堵區黃金蘭、中山區鄧巧琳、仁愛區劉芸珮、信義區劉思汝、安樂區陳亞雯。

另外，基隆市政府與幼兒教育學會昨天舉辦「全市公私立幼兒園母親節幼兒健走」活動，超過四千五百名親子小手拉大手，一起健走二公里，小朋友還在終點對媽媽說「母親節快樂」，場面溫馨熱鬧。

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