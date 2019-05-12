〈台北都會〉最好的母親節禮物！ 過動兒獲寫作競賽特優

2019-05-12

〔記者周湘芸、翁聿煌、俞肇福／綜合報導〕今天就是母親節，昨天新北和基隆分別舉辦母親節相關活動，新北市政府民政局與石門區公所舉辦「石門粽、農特產等觀光推廣」活動，邀請三十位媽媽參加「粽頭彩咬金戒」，住東湖的媽媽黃秋香咬中價值五千元的金戒，超開心。

新北市樹林警分局長林溫柔及警友會顧問團長黃炳嘉於母親節前夕，為十五位身兼母職的分局女性同仁獻上康乃馨、禮盒及蛋糕，對媽媽女員警們在職場上的努力付出，送上衷心的祝福與感謝，女警們個個笑逐顏開。

基隆市建德國中學生王昱嫻、王怡涵、吳紫妤與李建安四人撰寫的「與神同行、均一相伴」，參加北區四縣市專題寫作競賽獲國中組特優；從小被鑑定是ＡＤＨＤ（注意力不足過動症）的李建安，開心地獻上人生中第一個特優給媽媽，讓李建安媽媽興奮地說「媽咪以你為榮，這是最好的母親節禮物」。

王怡涵說，解說專題時，評審指名要李建安回答什麼是均一教育平台與學習的心得，李建安費勁地聽懂問題後，直白地講出心中的想法與心得，評審一走後，全組都很沮喪，李建安還為此自責而爆哭；沒想到，李建安毫無準備的回答，讓評審看到教育化不可能為可能，也看到均一教育平台讓學習弱勢的孩子找到希望，最後評審給了建德國中的「與神同行、均一相伴」專題寫作特優。

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