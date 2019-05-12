〈北部〉男失散23年生母 竹市戶政所助尋回

2019-05-12

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市一名二十三歲男子阿隆（化名），在養母過世後才發現自己是養子，日前到戶政事務所希望能協助尋找生母，戶政人員僅花三天就尋人成功，讓母子倆在母親節前夕重逢，替阿隆完成尋根的願望，也送給阿隆的母親最珍貴的母親節禮物。

新竹市北區戶政事務所人員說，阿隆一出生就被收養，直到養母過世後辦理繼承事宜，請領戶籍謄本時才驚覺自己原來是養子。他為了解身世，開始尋根，經戶政人員透過戶政資料搜尋，找到阿隆生母的戶籍地址與電話，經多次電話聯繫，終於成功安排母子見面。

「多年來我都找不到孩子，沒想到竟然由戶政所主動告訴我這個好消息！」阿隆的生母說，當初因故無法扶養孩子，才會不得已將阿隆出養。

生母︰母親節驚喜大禮

多年來，她透過各種管道尋找阿隆，甚至一度委託徵信業者協尋，卻都石沉大海，沒想到阿隆主動透過戶政單位找到她，這是上天送她的母親節驚喜大禮。

具正當理由可申請協尋

市府民政處表示，依據新竹市尋親服務實施計畫，申請人設籍新竹市或被尋人曾設籍新竹市、具正當尋親理由，都可持身分證明文件到任何一個戶政事務所申請尋親，一圓天倫夢。

戶政事務所受理後，會著手調查申請人出生報戶口時記載的生父母資料，但基於尊重個人的隱私與意願，不會將被尋人的任何個資提供給申請人，而是將申請人聯絡方式交給被尋人，由被尋人自行決定是否與申請人聯繫。

法界人士說，民法第一○七七條規定，收養後，養子女在法律上會取得養父母的「婚生子女」身份；換言之，養子女在法律上的地位跟一般婚生子女是相同的，因此有繼承遺產的資格。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/