〈北部〉照顧媽媽的手 伸展運動緩解「媽媽手」

2019-05-12

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕今天是母親節，許多家庭都會慶祝、慰勞母親們的辛勞。苗栗市大千綜合醫院提醒，平日媽媽們操理家務，身體難免出現各種疲勞症狀，手部往往易受傷變成「媽媽手」，需要適時緩解或接受治療。

大千綜合醫院公館診所復健科醫師董莉貞說，媽媽手好發於中年婦女或剛生產後的產婦，主要是日常生活中不正確用力、或是反覆用力，如抱小孩時姿勢不正確、時間太長，或忙於家務導致肌肉痠痛。另，上班族工作也不能大意，長時間重複使用拇指施力例如打字、握筆，端餐盤與使用手機等，都有可能患有「媽媽手」。

董莉貞指出，「媽媽手」常見症狀包括大拇指根部疼痛、或無力感，或是覺得大拇指「卡卡的」，需要用另一手把拇指扳開等。

她建議，除了就醫，也能利用伸展運動緩解症狀，例如大拇指肌腱伸展運動，首先伸直患側手臂，之後把大拇指內收，以四指包覆大拇指後腕慢慢往下伸展肌腱，維持十五秒，再休息五秒，可重複四至五次。

另，也可伸直患側手臂後將掌心向下，用另一手壓住手背，當感覺前臂緊繃後，同樣維持十五秒，再休息五秒，重複四至五次，透過腕伸肌伸展運動紓緩。

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