〈北部〉大古山野百合怒放 母親節賞花趣

2019-05-12

〔記者謝武雄／蘆竹報導〕蘆竹區大古山野百合花季活動昨天最後一天，主辦單位舉辦「媽媽的野百合之日」，邀請蔡家麟、曹雅雯等知名台語歌手接力演唱；市府農業局表示，活動期間共吸引八萬人次前來賞花，預估花期可到五月底，今天母親節，不妨帶媽媽去賞花，包含大古山福山宮、大古山路邊坡、老鷹觀景平台、機場捷運A10山鼻站、外社橋頭、山鼻彩繪邊坡，都是賞花的好去處。

市長鄭文燦出席「媽媽的野百合之日」活動時表示，今年大古山野百合花季共種植八萬二千株野百合，目前各景點開花率都超過八成，滿山遍野的野百合十分美麗。市府推動「一區一花卉」政策，期望以地景再造發展各區觀光，野百合為台灣原生物種，象徵純潔及原生堅韌的生命力，選擇野百合為大古山的特色花卉，成功吸引遊客前來旅遊，白天可欣賞滿坑滿谷的野百合，晚上則可欣賞大古山美麗夜景。

農業局長郭承泉表示，大古山野百合花季自四月廿七日展開至今，已吸引八萬人次前來賞花，其中約有五千人次搭乘假日賞花接駁專車、一四三二人次參與農場體驗活動，預估野百合花期可至五月底，鼓勵遊客趁著花開正盛前來賞花。

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