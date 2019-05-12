〈中部〉《台中》巧聖仙師文化祭開鑼 木雕師現場手作

2019-05-12

〔記者張軒哲／台中報導〕一年一度台中巧聖仙師文化祭十一日在東勢登場，結合宗教、文化、產業、觀光及教育推出系列活動，包括魯班設計創意節、木雕創作展、職場達人新秀選拔及技職博覽會等。即日起至六月十六日有「促進就業巧聖仙師魯班公獎選拔」、「魯班公聖誕歡慶活動」，民眾可參觀巧聖仙師文化祭，領略工藝文化之美。

每天在東勢客家文化園區創作

昨日在東勢客家文化園區舉辦的傳統工藝現場創作展，為巧聖仙師文化祭揭開序幕。市長盧秀燕表示，台中擁有歷史最悠久的華人工藝始祖─巧聖仙師魯班公廟，市府與中央客委會攜手舉辦長達一個多月的巧聖仙師客家文化祭。

首先登場的是「傳統工藝現場創作展暨匠寮文化工藝展」，邀請劉欽琳、張鳳奇、陳彥尉三位木雕大師，自即日起至二十六日每天在東勢客家文化園區現場創作，還有工藝DIY體驗活動。五月十八、十九日舉辦「促進就業巧聖仙師魯班公獎選拔」，選拔木作、營建泥作、木雕、漆工藝、漆作裝潢、裝潢木工、服裝創作、建築製圖與設計、自行車組裝、中式米食、美髮設計等十一職類的達人與新秀。

樂團慶魯班公聖誕 推廣木產業

五月二十四日「魯班公聖誕歡慶活動」邀請阿比百樂團、山城石府樂團、歌手羅茵茵及黃于娟至東勢巧聖仙師廟廣場演出；五月二十五至二十六日由徐紫琪、二本貓樂團、鍾依芹及謝宇威等金曲歌手接棒，在東勢客家文化園區帶來精彩的表演。

五月二十六日依循古禮舉辦「巧聖仙師魯班公誕辰典禮」及各分廟謁祖儀式，是全國首創最大型的祭魯儀式。六月十五至十六日舉辦「魯班創意設計節暨木產業推廣活動」，規劃以木產業為主題的園遊會及漆木產業推廣。

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