〈中部〉培育天堂鳥20年 水林花農種出「幸福」奇蹟

2019-05-12

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣水林鄉花農蔡明峰栽種天堂鳥二十多年，花十年在選種、培育、栽種，近幾年量產後，進一步自創「水林幸福花卉」品牌，品質、花型在市場都很受歡迎，在沿海地區成功打造雲林的「幸福」奇蹟。

四十七歲的蔡明峰家中務農，年輕時做過水電工、也幫忙農務；三十多年前，蔡爸爸看到鄰居種天堂鳥，覺得花很漂亮，也跟著種。蔡明峰說，父親當時收成就賣給鄰近鄉鎮的花店，但到盛產期供過於求，很多賣不出去。

蔡明峰表示，收益不如預期，父親漸疏於管理，他覺得很可惜，加上台灣栽種量不多，市場空間很大，二十多年前接手父親的二分地，規畫周詳的短、中、長期目標，短期是品種選定，中期品質穩定、長期則是品牌建立。

蔡明峰指出，父親的二分地裡有三、四十種天堂鳥，一株天堂鳥從分株到開花要費時三年，要再分株也要等三年，所以他花了十年選出目前這支品種及分株，進而大面積栽種。

從選種到量產前根本沒什麼收入，為了養家，蔡明峰還到「西索米」（喪事樂隊）當小喇吧手，持續好幾年，一大早天色未亮就到花田工作，天亮後再趕場去樂隊當喇叭手，直到幾年前量產有了穩定的收入，才當起專職花農。

天堂鳥一年都可收成，量最大的是春節後到端午節前，經過多年量產，蔡明峰種的天堂鳥品質在拍賣市場受到認同，今年初，他建立自己的品牌「水林幸福花卉」。他說，天堂鳥的花語是自由、理想和幸福，希望拿到、看到它的人都能幸福。

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